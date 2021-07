Вакцинація вагітних. Відома інфекціоністка розкритикувала інформацію від МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вагітних потрібно вакцинувати проти коронавірусу, і що це безпечно

Головна інфекціоністка країни, професорка Ольга Голубовська на сторінці у Facebook зробила зауваження щодо інформації про вакцинацію від коронавірусу вагітних, яку оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Голубовська зазначила, що наразі дані про безпеку вакцин Covid-19 для вагітних обмежені.

«Заголовок повинен звучати так, як дає інформацію CDC, а саме: Limited Data Are Available about the Safety of Covid-19 Vaccines for People Who Are Pregnant», – наголосила Голубовська.

Голубовська розкритикувала інформацію від МОЗ, мовляв, у нас ніяких сумнівів і доказів не треба. «Докази потрібні тільки на методи терапії, які рятують життя. Інакше – хоч помри», – резюмувала лікарка.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вагітних потрібно вакцинувати проти коронавірусу, і що це безпечно, як для матері, так і для дитини. За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека щеплень доведена дослідженнями на тваринах. А практика вакцинації жінок показала, що побічних дій немає.

Додамо, що міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу у комунальних автобусах та тролейбусах.

Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.

