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    Вакцинація вагітних. Відома інфекціоністка розкритикувала інформацію від МОЗ

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    Голубовська розкритикувала інформацію від МОЗ - Вакцинація вагітних. Відома інфекціоністка розкритикувала інформацію від МОЗ
    Голубовська розкритикувала інформацію від МОЗ
    Фото з відкритих джерел

    У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вагітних потрібно вакцинувати проти коронавірусу, і що це безпечно

    Головна інфекціоністка країни, професорка Ольга Голубовська на сторінці у Facebook зробила зауваження щодо інформації про вакцинацію від коронавірусу вагітних, яку оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

    Голубовська зазначила, що наразі дані про безпеку вакцин Covid-19 для вагітних обмежені.

    «Заголовок повинен звучати так, як дає інформацію CDC, а саме: Limited Data Are Available about the Safety of Covid-19 Vaccines for People Who Are Pregnant», – наголосила Голубовська.

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    Голубовська розкритикувала інформацію від МОЗ, мовляв, у нас ніяких сумнівів і доказів не треба. «Докази потрібні тільки на методи терапії, які рятують життя. Інакше – хоч помри», – резюмувала лікарка.

    У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вагітних потрібно вакцинувати проти коронавірусу, і що це безпечно, як для матері, так і для дитини. За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека щеплень доведена дослідженнями на тваринах. А практика вакцинації жінок показала, що побічних дій немає.

    Додамо, що міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу у комунальних автобусах та тролейбусах.

    Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.

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    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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    Вакцинація вагітних. Відома інфекціоністка розкритикувала інформацію від МОЗ