Як росіяни реагували на виступ Володимира Зеленського перед медійниками

Розбираємо, що писали в анонімних телеграм-каналах про пресконференцію Зеленського та як порівнювали її з виступом Путіна

Анонімні російські та проросійські телеграм-канали подають річну пресконференцію президента України Володимира Зеленського як провал, тоді як кожен вихід у люди президента Росії та його обіцянки продовжувати агресію проти України – як ознаку мудрості й сили. Про це йдеться у дослідженні Media Sapiens.

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19 грудня 2023 року Володимир Зеленський провів велику пресконференцію за підсумками року. Понад дві години він відповідав у прямому етері на запитання журналістів українських та іноземних медіа про зброю, мобілізацію, продовження війни. Експресивно реагував на питання про внутрішню політику, але водночас розлого розповідав про своє бачення української перемоги. Якщо на початку 2023 року Зеленський говорив, що «він упевнений у перемозі цьогоріч», то тепер він розповідав, що жодних видимих результатів у просуванні російських військ не спостерігає. В російських та проросійських анонімних телеграм-каналах реагували на тези українського президента та його відповіді журналістам: хоча постійно заперечували слова, які стосуються конкретних успіхів держави, й пророкували Україні ще недовго «протриматися».

Цього ж дня, але дещо раніше російський президент відвідав засідання колегії Міноборони. Очевидно, щоб перекрити собою Володимира Зеленського та звернути увагу телеграм-анонімів також і на пропагандистські тези, які згодом нівелюватимуть заяви української сторони. На засіданні він розказував, як Захід продовжує проти Росії «гібридну війну», а окупаційні війська проявляють «небачений» ентузіазм. Тоді як жодних логістичних, економічних проблем під час війни «не вдалося» зафіксувати. Причому говорив, що цілей «спеціальної воєнної операції», тобто повномасштабного вторгнення та геноциду українців, не змінив. І завершив обіцянкою: пріоритетна задача на наступний рік – продовжити війну до повного виконання «поставлених завдань». Тобто Путін не збирається припиняти війну та вдаватиметься до будь-яких способів, аби утримати захоплені позиції.

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Розбираємо, що писали в анонімних телеграм-каналах про пресконференцію Зеленського та як порівнювали її з виступом Путіна – і чого останній, використовуючи примітивні та вже класичні тези російського агітпропу, прагне досягнути.

«Карателі мобілізації в Україні»

Одне з перших питань, що отримав Володимир Зеленський від журналістів і яке інструменталізували в анонімних телеграм-каналах, було про мобілізацію в українське військо. Ішлося про комплексний план мобілізаційних заходів і звернення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо поповнення особового складу. Зеленський сказав, що надійшла пропозиція мобілізувати ще 450–500 тисяч людей і це коштуватиме «додаткових 500 мільярдів гривень».

Телеграм-аноніми почали звинувачувати Україну у «воєнній м’ясорубці», пояснюючи, що тепер від «могилізації» втекти не вдасться: ні дітям, ні літнім людям, ні жінкам. Щодо останньої категорії деякі цитували напрацювання законопроєкту, оприлюднені народною депутаткою Мар’яною Безуглою, яка відома своїми скандальними дописами у соціальних мережах про Валерія Залужного та закликами до його звільнення. У оприлюднених можливих законодавчих новел є й про те, що жінок, які придатні до проходження військової служби, ставлять на військовий облік військовозобов’язаних. Водночас жінок під час воєнного стану залучають на бойові посади тільки добровільно. Пізніше на своїй фейсбук-сторінці нардепка публікувала опитування, чи готові жінки та чоловіки відмовитися від українського громадянства, якщо ті не захочуть мобілізуватися. А ще пояснювала норми законопроєкту щодо мобілізації жінок, підкріплюючи публікацію світлинами на той час майбутньої кіноакторки Мерилін Монро, яка працювала на воєнному заводі в часи Другої світової війни.

Протягом пресконференції пропагандисти спекулювали на цьому й вкидали те, що Україна готова мобілізовувати жінок. Маргінальні канали також вдавалися до конспірологічної риторики, що згодом і діти підуть на фронт. Але Володимир Зеленський сказав, що він не буде підписувати законопроєкт із пунктами про мобілізацію жінок. Щодо зменшення призовного віку до 25 років за наявності «викладених аргументів» він може погодитися.

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«Ось вам і відповідь, навіщо був цей хайп щодо мобілізації жінок від Безуглої. Зеленському конче треба отримати схвальний меседж на пресконференції», – пояснювали в одному з телеграм-каналів ініціативу нардепки; нібито все спланували заздалегідь, щоб «пом’якшити» враження від заходу. Вони не передбачають, що кожен народний депутат може подавати та створювати законопроєкти різного штибу з власного бажання. Скажімо, раніше у Парламенті намагалися врегулювати «езотеричну освіту».

Питанню мобілізації в анонімних телеграм-каналах, за нашими спостереженнями, надали найбільшого значення: ця тема є одним із наріжних каменів Кремля. Тож якщо пропагандисти звертали увагу на пресконференцію, то здебільшого апелювали саме до процесу мобілізації та використовували ледь не всі верстви населення, аби продемонструвати «гнітючу» політику українського президента.

Прокремлівські ресурси продовжують розганяти тему мобілізації, натякати на знесилення військових, відсутність кадрів, що Україні потрібно «вдаватися» до радикальних рішень і мобілізувати уже й жінок. Цікаво, що Зеленський і цифру в 450 тисяч називав «дуже серйозною», себто проявив сумнів щодо того, чи необхідно мобілізувати стільки людей наразі. У телеграм-каналах здебільшого подавали це як доконаний факт і намагалися маніпулювати, пишучи в заголовках про мобілізацію «пів мільйона» й навіть уникали діапазону від 450 до 500 тисяч осіб, який називав Зеленський. Адже ж так звучить страхітливіше.

«Цап-відбувайло Залужний»

Не обійшли стороною і питання стосунків Володимира Зеленського із Валерієм Залужним. Ми уже неодноразово описували повідомлення про так званий конфлікт між владою та військом. Якщо коротко, то агітпроп розповідає про певну «конкуренцію» між президентом і головнокомандувачем – нібито Залужний прагне посісти місце Зеленського, позбутися його, перевершити у політичних іграх тощо. І за версією пропагандистів, Офіс Президента намагається перешкоджати будь-яким діям та ініціативам Валерія Залужного, що можуть призвести до збільшення «його підтримки серед українців».

Протягом пресконференції український президент відповів, що з Валерієм Залужним у нього «робочі стосунки» і що саме головнокомандувач ЗСУ разом із Генштабом «відповідають за результат на полі бою».

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Але у телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, цю відповідь розцінили по-своєму: почали стверджувати, що Зеленський хоче перекинути «всі біди» на головнокомандувача. Нібито він прагне змусити громадськість асоціювати Залужного з «неефективним військовим» і при цьому звинуватити його у програшах на полі бою:

«Зеленський натякає, що Залужний недопрацьовує. Це все для того, аби в людей склалося враження, що головнокомандувач – це щось погане і негативне. В принципі, цього й добивається Зе».

Пропагандисти намагаються вкотре виїхати на темі «конфлікту» і цього разу використали цитату Зеленського як доказ того, що все ж Валерія Залужного буцімто хочуть прибрати з посади й поставити більш лояльного до уряду на його місце.

Ось як поплічники Кремля підсумовують відповідь про Залужного: «кадрові рішення щодо Залужного (тобто звільнення – «ДМ») слід нам чекати ледь не перед самим Новим роком».

Така риторика загалом вигідна росіянам, щоб посіяти розбрат і хаос серед вищих ешелонів влади, а також залякати українців, адже на них нібито чекатимуть «буремні часи» під час процесу «захоплення» влади головнокомандувачем. Раніше Кремль вкидав фейк, начебто Залужний закликав до військового перевороту, нібито заявивши, що не варто підкорюватися «злочинним наказам чинної влади».

Як правило, інші тези про саму пресконференцію в анонімних телеграм-каналах були поодинокими й вони не формували більшість.

«Виважений та спокійний і просто «не тряпка»

Після закінчення заходу телеграм-аноніми порівнювали Зеленського й диктатора Путіна за результатами візиту того в Міноборони. Здебільшого пояснювали, що Путін – «виступив як належить справжньому лідерові», а український президент, мовляв, перетворив увесь захід на «перфоманс». На підтвердження таких тез апелювали на частину виступу, де Володимир Зеленський відповідав на питання редакторки відділу політики видання «Дзеркало тижня» Інни Ведернікової. Спочатку її питання стосувалися роботи уряду, але потім вона поставила ще кілька додаткових питань. Зеленський відповідав різко й вступив із журналісткою в суперечку.

А ось як пропагандисти описали виступ Путіна: «Виступ на колегії Міноборони – черговий сеанс колективної психотерапії у виконанні Володимира Володимировича. Вдумливо, спокійно і впевнено президент пояснив усім, хто сумнівається, що війна продовжиться до повного виконання цілей. Снарядів вистачить на всіх, як і всього іншого. ЗСУ зазнають страшних втрат. Загалом – ніякого інформаційного шуму, чітко та по справі. Як і все у нашого керівництва».

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Власне, саме тут анонімні автори нівелюють увесь захід українського керівництва, підносячи постать Путіна. І за результатами такого «аналізу», як написали в анонімних телеграм-каналах, Захід начебто зрозумів, що «обрав не того лідера».

Хоч і зрозуміло, що тези про російського диктатора значно перебільшені, а «виваженість» і «спокій», коли людина говорить про вбивства сотень тисяч людей і геноцид цілого народу, точно не притаманні демократичному лідерові – раніше ми пояснювали: будь-які дії з боку України, хороші вони чи погані, відтепер стають інструментом в руках пропагандистів. Вони починають розхитувати український порядок денний і піддавати сумніву, що в таких умовах взагалі Україна «може існувати». Наприклад, коли анонімні телеграм-канали кепкують, що їхніх майже колег допустили до пресконференції; або коли Володимир Зеленський різко відповів на деякі питання журналістів або зовсім не відповідав.

Автори анонімних ТГ каналів інструменталізують ці питання у своїх повідомленнях, намагаючись у такий спосіб пояснити, що насправді Україна «програє» і «перемоги їй узагалі не бачити». По суті вони займаються спекуляціями, насмішками й очевидним перебільшенням.

Ну а російський диктатор у грудні 2023 року розвинув свою публічну активність – це і його «Пряма лінія», де він підбивав підсумки року та не зміг відповісти на незручні питання, і ще засідання колегії Міноборони. З усім цим він продемонстрував, що його нездорові бажання незмінні: захопити Україну, окупувати та захопити інші території, перетворити її на сателіт своєї імперії. І серед іншого, Путін недавно оголосив, що балотуватиметься на посаду президента уже вп’яте. Вибори заплановані на 17 березня 2024 року. А згідно з поправками до основного закону Росії, президентські терміни Володимира Путіна «обнулилися». Це дозволило йому залишатися при владі до 2036 року і також він отримав довічну недоторканість. Так Путін закладає основу свого переобрання, годуючи електорат пропагандистськими тезами. І ще дає чіткий сигнал, що його ніщо не зупинить на шляху до захоплення України. Окрім, напевно, смерті.

Орест Сливенко, Media Sapiens