Єрмак, Умєров та Стефанчук прибули з візитом до США

Єрмак виступив у Інституті миру США, зауваживши, що Росія активно стимулює конфлікти в різних країнах, і цьому треба запобігти

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив в Інституті миру США. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Єрмак зауважив, що Росія активно стимулює конфлікти в різних країнах, і цьому треба запобігти.

«Вже 649 днів Україна бореться за свободу. Ми зірвали плани російського бліцкригу. Ми встояли. Українці дуже вдячні всім, хто допоміг нам залишитися суверенною та незалежною державою», – зазначив він.

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Андрій Єрмак акцентував, що Формула миру, яку представив президент України Володимир Зеленський на саміті G20 на Балі, пропонує комплексну відповідь на безпекові виклики, перед якими стоїть людство.

«Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію», – додав він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що кількість учасників зустрічей дипломатичних представників, на яких обговорюють механізми імплементації Формули миру, постійно збільшується, і до останньої такої зустрічі долучилися 86 дипломатів. Андрій Єрмак наголосив, що на зустрічах радників із національної безпеки та зовнішньої політики фіналізуються механізми імплементації Формули.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявив, що делегація в США планує працювати над посиленням оборонного співробітництва, зокрема - локалізацією виробництва разом зі Штатами.

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«Перевага в повітрі, посилення спроможностей ППО, дрони, засоби радіоелектронної боротьби, артилерія та боєприпаси – те, що сьогодні потрібно нашим воїнам на полі бою», – написав Умєров.

Він також зауважив в необхідності посилення санкційного тиску та контролю на РФ. Адже Росія збільшує виробництво озброєння, в першу чергу, це стосується дронів.

Раніше повідомлялося, що лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер скликав перше процедурне голосування за законопроєкт, запропонований Джо Байденом, про виділення $106 мільярдів, у тому числі для України та Ізраїлю.

До слова, президент України Володимир Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США.