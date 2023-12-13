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Україна хоче перемогти Росію в повітрі. Головні заяви Зеленського під час зустрічі із Байденом

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна хоче перемогти Росію в повітрі. Головні заяви Зеленського під час зустрічі із Байденом
Зеленський зауважив, що Україна досягла серйозних успіхів на полі бою
фото з відкритих джерел

Глава держави назвав абсолютним божевіллям віддавати українські території Росії заради миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом у Білому домі. За результатами переговорів лідери держав провели пресконференцію для журналістів. «Главком» зібрав головні заяви Зеленського.

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Глава держави нагадав, що Збройні сили України звільнили вже 50% територій, окупованих російськими загарбниками від початку повномасштабної війни, також вдалося досягти успіхів у Чорному морі. Він підкреслив, що Росія після свого масштабного наступу не захопила жодного українського поселення. 

Зеленський наголосив, що подібно до того, як Україна здобула перемогу на Чорному морі, вона тепер хоче перемогти Росію в повітрі. «Це посилить наші наземні війська у 2024 році. Якщо ми контролюватимемо небо, нам стане легше. Той, хто контролює небо, контролює тривалість війни», – зауважив глава держави.

Віддати Росії українські території – абсолютне божевілля

Президент також заявив, що ідея поступитися територією, аби настав мир, є «абсолютним божевіллям». За його словами, питання не лише в землі, а й в людях. Зеленський здивувався через думку про те, що Україна може віддати свої території країні-агресорці. Він додав, що не знає імена тих, хто конкретно про це говорить, проте запитав їх, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів.

«Це абсолютне божевілля. Ми часто згадуємо Бога, і це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти. І все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, їх долях. Питання в цих сім'ях, їх дітях», – наголосив глава держави. 

Крім того, Зеленський запевнив, що найбільше бажання України – наблизити переможний кінець війни, однак Путін цього не бажає.

Підтримка США

Президент України додав, що почув у США слова підтримки та отримав позитивні сигнали. «Я багато розмовляв з представниками обох партій, і демократами, і республіканцями. І ті, і ті запевняли у підтримці, тож побачимо. Але у будь-якому разі ми ніколи не сумнівалися у підтримці нашого стратегічного партнера США. Ми впевнені, що підтримка продовжиться і Україна не залишиться віч-на-віч з таким терористом як РФ», – сказав президент України.

Нагадаємо, 12 грудня у межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джозефом Байденом. Після цього вони провели спільну пресконференцію. Джо Байден вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України. 

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Теги: США Володимир Зеленський президент

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