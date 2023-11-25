Українці у Відні влаштували перфоманс у пам’ять про жертв Голодомору

Сьогодні українці вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів знищених тоталітарним комуністичним режимом

Близько сотні людей зібралися на головній площі австрійської столиці

На головній площі Відня Штефанплац близько сотні українців зібралися, щоб вшанувати пам’ять жертв Голодомору.

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Як передає кореспондент «Главкому», учасники акції влаштували перформанс.

Так, двоє людей непорушно лежали на площі, зображаючи замучених радянським режимом українців.

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Дорослі та діти поклали біля них колоски і засвітили лампадки.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

До слова, президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою та іншими керівниками держави та військовими вшанував пам'ять жертв голодоморів та звернувся до світу із закликом.

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Розвідка пояснила, що план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті.