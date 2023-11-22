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Путін зробив нову цинічну заяву щодо перемовин із Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін зробив нову цинічну заяву щодо перемовин із Україною
фото з відкритих джерел

Володимир Путін: «Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною»

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на саміті «Великої двадцятки» сьогодні, 22 листопада, заявив, що Кремль не відмовлявся від мирних переговорів із Україною. Про це йдеться в заяві Путіна на G20, пише «РБК-Україна».

Виступаючи з відеозв'язку на саміті G20, глава Кремля не зміг оминути тему війни в Україні, яку розв'язала РФ. Він цинічно заявив, що потрібно «думати, як припинити цю трагедію».

«Військові дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. Безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною», – заявив диктатор.

У контекст агресії РФ проти України диктатор згадав війну Ізраїля і ХАМАСу,  провівши паралелі з так званим «переворотом» в Україні (так в кремлівська влада називає події на Майдані) та «винищенням населення в Палестині».

«Війна в Україні не може не вражати, але переворот в Україні та винищення громадянського населення там і в Палестині хіба не вражають?» – додав Путін.

Тим часом, на саміті G20 Зеленський оголосив умови для припинення війни.

Теги: Велика двадцятка путін

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