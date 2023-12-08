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Мінкульт звернувся до українців через популярність російського серіалу «Слово пацана»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мінкульт звернувся до українців через популярність російського серіалу «Слово пацана»
Серіалу відтворює атмосферу СРСР 1980-х років
фото з відкритих джерел

«Через просування культури ворога гинуть наші люди – і військові, і цивільні»

Міністерство культури закликає українських блогерів не просувати російський серіал 2023 року, який став популярним серед підлітків. Про це йдеться у повідомленні Мінкульту.

Міністерство не називає, про який серіал йдеться. Утім останнім часом у соцмережах набув популярності серіал «Слово пацана. Кров на асфальті» про кримінальні банди у РФ. Мінкульт наголошує: він прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну Росії, а до того ж містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим. 

Російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, тож знайти його можна на піратських і російських ресурсах (що незаконно).

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже заблокувала трансляцію 22 російських медіасервісів. Мінкульт закликає припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи РФ, щоб запобігти впливу російських ІПСО на українців, а особливо на підлітків. 

«Водночас блогери, які продовжують промоцію ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, – підігрують окупантам. Адже споживаючи та розповсюджуючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії Росії. Тож через просування культури ворога гинуть наші люди – і військові, і цивільні», – наголосили у міністерстві.

Мінкульт закликав лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено ухвалити рішення і назавжди припинити споживати російський продукт. А натомість підтримувати українських кінематографістів, багато з яких відзначені на міжнародних кінофестивалях, зокрема у Каннах і Венеційському кінофестивалі.

«Ми маємо бути єдині у своїй позиції. Пам’ятаймо, що, пускаючи російський контент в наш інформаційний простір, – ми програємо. Наша велика перемога складається з невеликих виборів на користь України», – закликали у міністерстві.

«Слово пацана. Кров на асфальті» – російський кримінальний серіал 2023 року про молодіжні банди Казані кінця 1980-х років. Його знято на державні гроші. Саундтрек серіалу очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music. 

Раніше повідомлялося, що серіал «Слово пацана» про злочинні угруповання став популярним не тільки в Росії, але і в Україні. Щобільше, саундтрек серіалу «Пияла» очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music.

У російському серіалі йдеться про школярів 1980-х років у Казані, які є членами банди та постійно беруть участь у масових побоїщах. Його герої намагаються відтворити кримінальну та похмуру атмосферу СРСР тих років.

Нагадаємо, відомий український режисер Любомир Левицький («Штольня», «Тіні незабутих предків», «Скажене весілля») розповів, чому російський серіал «Слово пацана» набирає обертів в Україні.

«І тоді виникає питання: скажіть мені, будь ласка, яка логіка в тому, що гинуть наші хлопці, наші друзі, – заради чого? Заради того, щоб знову відчувати ці відчуття від російських фільмів? Тоді в цьому немає сенсу. Це велика трагедія для мене особисто», – наголосив Левицький.

Проте, як зауважив режисер, змінити ситуацію все ж можливо. Потрібно дати людям якісну, круту альтернативу, яка виб'є з голів людей ті радянські образи та сформує нові стандарти.

Читайте також: «Слово пацана». Чому українські діти підсіли на російський серіал?
Теги: серіал Мінкульт

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