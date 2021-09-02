Україна прокоментувала відмову Росії від місії ОБСЄ на кордоні

Україна зацікавлена, щоб спостерігачі ОБСЄ залишались на кордоні з РФ

Україна зацікавлена, щоб спостерігачі ОБСЄ залишались на кордоні з РФ

Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі

Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявила, що не підтримуватиме продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк» після 30 Вересня. МЗС України вважає, що таким чином РФ хоче ескалації на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій і Луганській областях, що може привести подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

МЗС засудив деструктивну позицію Росії і розглядає її в контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу в рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

«Забезпечення прозорості на російсько-українському кордоні є невід'ємною передумовою вирішення російсько-українського збройного конфлікту», – додали у відомстві.

У МЗС підкреслили, що Україна вимагає від Росії негайно припинити деструктивні дії щодо наглядової місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами.

Отже, 2 вересня стало відомо, що Росія не підтримає продовження місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні після 30 вересня.

Також нагадаємо, що Москва і Тирасполь звинуватили Київ у блокаді Придністров’я та пригрозили наслідками.

Ситуація на Донбасі залишається напруженою: двох українських військових поранено вчора.

Тим часом СБУ з'ясувала, що українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, що жителів Донбасу окупанти хочуть масово повезти в Росію на вибори.