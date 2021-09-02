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    Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі

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    Окупанти не хочуть бачити спостерігачів ОБСЄ на кордоні України і РФ&nbsp; - Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі
    Окупанти не хочуть бачити спостерігачів ОБСЄ на кордоні України і РФ 
    Фото: ТАСС

    Поточний мандат місії ОБСЄ втратить силу після 30 вересня

    Росія заявила, що не підтримає продовження місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні після 30 вересня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Сьогодні Росія оголосила у Відні, що вона не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної спостережної місії ОБСЄ у двох пунктах пропуску (Донецьк та Гуково) на російсько-українському кордоні», – розповів журналіст у своєму Twitter.

    Місія ОБСЄ на блокпостах «Донецьк» і «Гуково» виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу.

    Місія повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.

    У МЗС України вважають, що створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

    Також нагадаємо, що Москва і Тирасполь звинуватили Київ у блокаді Придністров’я та пригрозили наслідками.

    Ситуація на Донбасі залишається напруженою: двох українських військових поранено вчора.

    Тим часом СБУ з'ясувала, що українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, що жителів Донбасу окупанти хочуть масово повезти в Росію на вибори.

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    Теги: Росія ОБСЄ ДНР ЛНР Донецьк окуповані території кордон
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    Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі