Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі

Росія заявила, що не підтримає продовження місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні після 30 вересня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Сьогодні Росія оголосила у Відні, що вона не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної спостережної місії ОБСЄ у двох пунктах пропуску (Донецьк та Гуково) на російсько-українському кордоні», – розповів журналіст у своєму Twitter.

#Russia today announced in Vienna that it won't support an extension beyond 30 Sep of the OSCE border and observer mission (BOM) at the two checkpoints (Donetsk & Gukovo) on the Russian-Ukrainian border. #Donbas #Ukraine