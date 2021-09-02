Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі

Окупанти не хочуть бачити спостерігачів ОБСЄ на кордоні України і РФ

Поточний мандат місії ОБСЄ втратить силу після 30 вересня

Росія заявила, що не підтримає продовження місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні після 30 вересня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Сьогодні Росія оголосила у Відні, що вона не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної спостережної місії ОБСЄ у двох пунктах пропуску (Донецьк та Гуково) на російсько-українському кордоні», – розповів журналіст у своєму Twitter.

#Russia today announced in Vienna that it won't support an extension beyond 30 Sep of the OSCE border and observer mission (BOM) at the two checkpoints (Donetsk & Gukovo) on the Russian-Ukrainian border. #Donbas #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 2, 2021

Місія ОБСЄ на блокпостах «Донецьк» і «Гуково» виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу.

Місія повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.

У МЗС України вважають, що створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Також нагадаємо, що Москва і Тирасполь звинуватили Київ у блокаді Придністров’я та пригрозили наслідками.

Ситуація на Донбасі залишається напруженою: двох українських військових поранено вчора.

Тим часом СБУ з'ясувала, що українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, що жителів Донбасу окупанти хочуть масово повезти в Росію на вибори.