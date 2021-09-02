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    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)

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    Слідчі кажуть, що&nbsp;фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році - Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Слідчі кажуть, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році
    Фото: СБУ

    Агенція розташована у Києві і є дочірньою компанією московської фірми

    Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій «Л/ДНР» та окупаційної влади Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «У ході розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ. У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України», – йдеться у повідомленні.

    Серед «архівів» агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко» тощо.

    Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для бойовиків із гаслами: «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

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    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)
    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)

    «За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ», – кажуть у Службі.

    Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи.

    Слідчі дії тривають.

    До слова, напередодні російські ЗМІ озвучили нову версію вбивства терориста Захарченка. Підозра падає на олігарха з України.

    Також у Донецьку окупанти влаштували виставку пам'яті терориста.

    Нагадаємо, що жителів Донбасу окупанти хочуть масово повезти в Росію на вибори.

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    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ЗМІ Донбас СБУ ДНР ЛНР пропаганда ОРДЛО розслідування окуповані території Крым Россия
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    Українська агенція розробляла рекламу для бойовиків «ЛНР» і «ДНР» (фото)