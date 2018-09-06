Похвилинний маршрут. Поліція Британії відновила дії підозрюваних в отруєнні Скрипалів



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«Александр Петров» и «Руслан Боширов». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они – сотрудники российской разведки ГРУ

Колишній розвідник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні нервово-паралітичним агентом «Новачок» 4 березня 2018 року

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Прокуратура Великобритании обвинила двух граждан России в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и опубликовала фотографии подозреваемых. В ведомстве их идентифицировали как «Александр Петров» и «Руслан Боширов».

Но следователи считают, что это не настоящие имена, а псевдонимы, а также что в Великобританию они въехали по поддельным документам. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они – сотрудники российской разведки ГРУ.

В ходе расследования британская полиция поминутно смогла восстановить маршрут обвиняемых в отравлении.

Пятница, 2 марта

15.00: Подозреваемые прилетели в Лондон рейсом «Аэрофлота» SU2588 из Москвы. Первые снимки подозреваемых с камер внешнего наблюдения появились у полиции именно из аэропорта.

17.40: Подозреваемые приезжают на станцию Виктория в Лондоне на поезде.

18.00: Позже они отправились на станцию Ватерлоо, где их засняли камеры.

19.00: Пара отправилась в отель City Stay Hotel в восточной части Лондона. Там они остались на ночь.

Суббота, 3 марта

11.00: Подозреваемые покинули отель и примерно через 45 минут снова оказались на станции метро Ватерлоо.

14.25: В это время в Солсбери прибыл поезд из Лондона, на котором находились Петров и Боширов.

16.11: Подозреваемые едут в Лондон на обратном поезде. По данным полиции, во временной промежуток до отправки двое мужчин проводили оперативно-розыскные действия.

20.05: Подозреваемые вернулись в отель

Воскресенье, 4 марта

8.00: Мужчины покидают отель и тем же маршрутом, что и днем ранее, отправляются в Солсбери.

11.48: Камеры наружного наблюдения засняли, как подозреваемые прибыли на железнодорожный вокзал в Солсбери.

11.58: Мужчины попадают на камеры наружного наблюдения на Уилтон Роуд – вблизи этого места находится дом Сергея Скрипаля. В полиции утверждают, что именно в этот промежуток времени подозреваемые распылили «Новичок».

13.05: Камеры засняли перемещение пары в Солсбери с Уилтон Роуд на Фишертон Роуд.

13.08: Через три минуты они снова оказываются на Фишертон Роуд и идут в направлении вокзала.

13.50: Мужчины попадают в поле зрения камер на вокзале Солсбери.

16.45: Подозреваемые вернулись из Солсбери на станцию Ватерлоо.

18.30: Сразу же после этого они на метро едут в аэропорт Хитроу.

19.28: Подозреваемые попадают на камеру во время прохождения паспортного контроля вместе с багажом.

22.30: Самолет рейса «Аэрофлота» SU2585 отправляется в Москву вместе с Петровым и Бошировым на борту.

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок» 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в атаке российские спецслужбы и Кремль.

Отравление привело к крупнейшему дипломатическому конфликту России и Великобритании за последнее десятилетие. В ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и об ужесточении законодательства в отношении шпионажа.

Также Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН, поставив вопрос о применении Россией химического оружия на территории королевства, и в Организацию по запрещению химического оружия, членом которой является Россия.

Джерело: Настоящее время