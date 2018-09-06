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    Похвилинний маршрут. Поліція Британії відновила дії підозрюваних в отруєнні Скрипалів

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    &laquo;Александр Петров&raquo; и &laquo;Руслан Боширов&raquo;. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они &ndash; сотрудники российской разведки ГРУ - Похвилинний маршрут. Поліція Британії відновила дії підозрюваних в отруєнні Скрипалів
    «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они – сотрудники российской разведки ГРУ

    Колишній розвідник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні нервово-паралітичним агентом «Новачок» 4 березня 2018 року

    Мовою оригіналу

    Прокуратура Великобритании обвинила двух граждан России в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и опубликовала фотографии подозреваемых. В ведомстве их идентифицировали как «Александр Петров» и «Руслан Боширов».

    Но следователи считают, что это не настоящие имена, а псевдонимы, а также что в Великобританию они въехали по поддельным документам. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они – сотрудники российской разведки ГРУ.

    В ходе расследования британская полиция поминутно смогла восстановить маршрут обвиняемых в отравлении.

    Пятница, 2 марта

    15.00: Подозреваемые прилетели в Лондон рейсом «Аэрофлота» SU2588 из Москвы. Первые снимки подозреваемых с камер внешнего наблюдения появились у полиции именно из аэропорта.

    17.40: Подозреваемые приезжают на станцию Виктория в Лондоне на поезде.

    18.00: Позже они отправились на станцию Ватерлоо, где их засняли камеры.

    19.00: Пара отправилась в отель City Stay Hotel в восточной части Лондона. Там они остались на ночь.

    Суббота, 3 марта

    11.00: Подозреваемые покинули отель и примерно через 45 минут снова оказались на станции метро Ватерлоо.

    14.25: В это время в Солсбери прибыл поезд из Лондона, на котором находились Петров и Боширов.

    "Петров" и "Боширов" 3 марта на станции поезда в Солсбери перед отъездом в Лондон
    Петров и Боширов 3 марта на станции поезда в Солсбери перед отъездом в Лондон

    16.11: Подозреваемые едут в Лондон на обратном поезде. По данным полиции, во временной промежуток до отправки двое мужчин проводили оперативно-розыскные действия.

    20.05: Подозреваемые вернулись в отель

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    Воскресенье, 4 марта

    8.00: Мужчины покидают отель и тем же маршрутом, что и днем ранее, отправляются в Солсбери.

    11.48: Камеры наружного наблюдения засняли, как подозреваемые прибыли на железнодорожный вокзал в Солсбери.

    11.58: Мужчины попадают на камеры наружного наблюдения на Уилтон Роуд – вблизи этого места находится дом Сергея Скрипаля. В полиции утверждают, что именно в этот промежуток времени подозреваемые распылили «Новичок».

    13.05: Камеры засняли перемещение пары в Солсбери с Уилтон Роуд на Фишертон Роуд.

    13.08: Через три минуты они снова оказываются на Фишертон Роуд и идут в направлении вокзала.

    13.50: Мужчины попадают в поле зрения камер на вокзале Солсбери.

    16.45: Подозреваемые вернулись из Солсбери на станцию Ватерлоо.

    18.30: Сразу же после этого они на метро едут в аэропорт Хитроу.

    19.28: Подозреваемые попадают на камеру во время прохождения паспортного контроля вместе с багажом.

    22.30: Самолет рейса «Аэрофлота» SU2585 отправляется в Москву вместе с Петровым и Бошировым на борту.

    "Александр Петров" в лондонском аэропорту Хитроу 4 марта
    Александр Петров в лондонском аэропорту Хитроу 4 марта

    Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок» 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в атаке российские спецслужбы и Кремль.

    Отравление привело к крупнейшему дипломатическому конфликту России и Великобритании за последнее десятилетие. В ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и об ужесточении законодательства в отношении шпионажа.

    Также Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН, поставив вопрос о применении Россией химического оружия на территории королевства, и в Организацию по запрещению химического оружия, членом которой является Россия.

    Джерело: Настоящее время

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