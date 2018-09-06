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    У світі

    Анкара та Берлін попередили РФ про можливу катастрофу в Сирії

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    <p>Наслідки бомбардування провінції Ідліб у Сирії</p> - Анкара та Берлін попередили РФ про можливу катастрофу в Сирії

    Наслідки бомбардування провінції Ідліб у Сирії

    У Туреччині вважають, що мета атак Росії полягає в тому, щоб захопити провінцію Ідліб

    Туреччина повідомила РФ про те, що вважає авіаудари по провінції Ідліб помилкою, а можливе захоплення регіону - катастрофою.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що в Анкарі засуджують авіаудари по сирійському Ідлібу, які завдала авіація РФ. З його слів, Туреччина після атак РФ повідомила, що вважає атаку на провінцію помилкою.

    «Мета атак полягає в тому, щоб захопити Ідліб. Це несе серйозний ризик. Це буде катастрофою в усіх відносинах», - заявив Чавушоглу.

    Також він додав, що через захоплення провінції до Туреччини може втекти більше двох мільйонів чоловік.

    Разом з тим, глава МЗС ФРН Хако Маас заявив, що Німеччина поділяє стурбованість Туреччини з приводу розвитку ситуації в провінції.

    «Ми також стурбовані цим. Ми говоримо про регіон, ситуація в якому загрожує подіями, які можуть викликати непередбачувану гуманітарну катастрофу. Необхідно допомогти тим, хто біжить з Ідлібу», - заявив Маас.

    Він додав, що вони обговорили з Туреччиною питання про надання допомоги можливим біженцям.

    Глав МЗС ФРН наголосив, що тристоронній саміт, який пройде 7 вересня, має велике значення. Німеччина підтримає Туреччину на майбутньому саміті.

    Нагадаємо, Радбез ООН у п’ятницю збере засідання через бомбардування Ідлібу.

    Раніше російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

    Також 5 вересня повідомлялося, що війська Асада обстріляли провінцію Ідліб.

    США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі.

    Туреччина МЗС Росія Сирія Німеччина військові бомбардування Сирії Радбез ООН
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