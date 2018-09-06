Відомий англійський футболіст Джон Террі може переїхати у чемпіонат Росії



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Джон Террі

Принаймні, московський «Спартак» намагається заманити гравця високою зарплатою

Легендарний захисник лондонського «Челсі» Джон Террі розглядає можливість переїзду у Росію на один сезон.

За повідомленнями ЗМІ, один з найвідоміших капітанів Англії веде наразі переговори з двома клубами: лісабонським «Спортингом» і московським «Спартаком».

Повідомляється, що москвичі вийшли з пропозицією на Джона Террі абсолютно недавно, проте англієць поки не дав своєї остаточної відповіді «Спортингу».

Натомість, він приступив до вивчення пропозиції від російської команди, інформує chelseablues.ru.

Повідомляється, що «Спартак» буде готовий платити футболісту близько 2 мільйонів євро.

Нагадаємо, що футболіст знаходиться у статусі вільного агента.

Окрім цього, «Астон Вілла», як і раніше, хоче продовжити контракт з Джоном.

Окрім того, як повідомляє talkSport, Террі може продовжити кар'єру у «Манчестер Юнайтед».

37-річний захисник входить у трансферний лист наставника клубу Жозе Моурінью.