Заради грошей Росії ФІФА закриває очі на все: навіть дозволила неготовому стадіону приймати матчі ЧС-2018



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Стадіон у Самарі, на якому відбулося шість матчів ЧС-2018, досі не добудували

Один зі стадіонів Чемпіонат світу-2018 з футболу, який приймала Росія, був недобудований, коли приймав матчі Мундіалю.

Навіть більше – як стверджує Telegram-канал «Мутко против», арена у Самарі досі не введена у повноцінну експлуатацію.

«Один зі стадіонів, які приймали чемпіонат світу, досі не добудований. Мова про «Самара-Арену», - йдеться у повідомленні джерела.

Раніше проблеми мала «Волгоград Арена», яка була спеціально побудована до ЧС-2018, і місцевість біля якої сильно розмило після дощу. У підсумку поруч з ареною, вартість зведення якої склала майже 17 мільярдів рублів, розлилося ціле озеро.

У «Самара Арени» інша проблема – тут немає системи сигналізації, не працює система протидії тероризму

«Пожежний водопровід хоч і встановлено, але марно – він підключений не до кінця. У разі пожежі, автоматично загасити вогонь теж навряд чи вийде. Системи газового та порошкового гасіння ще ніхто не тестував», - зазначає джерело.

Зазначимо, що вартість «Самара Арени» оцінюється у 18,2 мільярда рублів. На цьому стадіоні відбулися шість матчів Чемпіонату світу (чотири матчі групового етапу та два матчі плей-офф).