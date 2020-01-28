Пральна машина як домівка мікробів

У пральній машині науковці виявили мікроби та патогени

Пральна машина створює ідеальний життєвий простір для численних мікробів. Науковці виявили понад 200 видів бактерій у машинах німецьких домашніх господарств. Непокоїть те, що серед десяти видів, що зустрічаються найчастіше, до 60 % бактерій є потенційно хвороботворчими патогенами. Все ж прання при 60 градусах здається ефективним заходом проти цих мікробів.

Не лише в кухонних губках накопичуються бактерії – вони живуть і в пральних машинах, які впродовж тривалого часу вважали ідеальним життєвим простором для мікробів. Адже у вологому й теплому середовищі бактерії почуваються, як вдома. Цьому сприяють тенденції використовувати енерго- та водоощадні режими самих приладів.

Команда вчених на чолі зі Сьюзан Якш (Susanne Jacksch) з Альпійсько-адріатичного університету (Австрія) дослідили, у якій мірі пральні машини насправді обтяжені бактеріями. «У якій частині машини які бактерії присутні? І які чинники впливають на їхній склад? Це були наші вихідні запитання», – пояснила Якш.

Для свого дослідження вона та її колеги відібрали 50 проб з 13 різних пральних машин домашніх господарств у містах Філлінген-Швеннінген та Вальдсгут-Тінген, і з допомогою РНК-аналізу визначили, які бактерії присутні в приладах. Крім того, науковці проаналізували, як часто мікроби зустрічаються в конкретних частинах приладу, зокрема в посудині для прального засобу, дверному ущільнювачі, зливному шлангу та на волокнах випраного текстилю. Завдяки опитуванню користувачів науковці також з’ясували, чи впливає на склад бактерій різна поведінка щодо прання, якщо так – то в який спосіб.

Результат: загалом у пральці знайшли 229 різних видів бактерій. У кожній частині приладу – інший специфічний бактеріальний склад. Посудина для прального засобу засвідчила найбільшу різноманітність видового різноманіття мікробів. Найчастіше науковці виявляли протеобактерії, що зазвичай присутні у питній воді. На текстильних волокнах науковці також помітили бактерії, типові для людської шкіри. Вони, ймовірно, потрапляють до машини з брудним одягом.

Все ж розвідка засвідчила, що 30-60 % з десяти найпоширеніших бактеріальних видів – це потенційно патогенні бактерії. Вони можуть вражати осіб зі слабким імунітетом, зокрема вагітних і маленьких дітей, пояснили науковці. Тож носіння випраного одягу для цих осіб може стати чинником ризику.

Зазвичай ураження бактеріями проявляється радше у нешкідливій формі – через неприємний запах машини та одягу. Це зумовлене передусім бактерію Moraxella osloensis. Цей мікроорганізм виявили у 9 з 13 пральних машин, найбільше його зосереджується на дверних ущільнювачах, «ілюмінаторах». «Moraxella osloensis живучі й, вочевидь, найкраще витримують дуже мінливе середовище на дверних ущільненнях, – пояснив співавтор дослідження Маркус Еґерт (Markus Egert) з Наукового університету Фуртвангену (Hochschule Furtwangen). – Щоб позбутися запаху білизни та самої машини, потрібно регулярно чистити ущільнювач і давати можливість машині висохнути».

Проте які чинники впливають на бактеріальне навантаження пральної машини? Тут проявилася несподівана тенденція: «На мікробний склад впливає тільки кількість прання при 60 градусах і вищій температурі», – повідомила Якш та її команда. Понад шість зарядів щомісяця сприяє росту бактерій, передусім у ємкості для пральної рідини. Ні вік машини, ні її очищення на склад бактерій не впливають.

«Прання при 60 градусах та за вищої температури – це поки найкращий захід пральної гігієни, – сказав Еґерт. – Однак тепло може сприяти росту бактерій в інших частинах машини. Тут потрібні наступні дослідження».

Stefan Reich

Waschmaschine als Keimschleuder

Hochschule Furtwangen, 15/01/2020

Зреферувала С.К.