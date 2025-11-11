Що не так з Grokipedia Ілона Маска

ШІ замість авторів, правий нахил і симпатії до Росії

28 жовтня 2025 року Ілон Маск оголосив про запуск Grokipedia – онлайн-енциклопедії, яка, за планами мільярдера, має стати заміною Вікіпедії. «Це версія 0.1. Версія 1.0 буде в десять разів краща, але навіть теперішня версія краща за Вікіпедію», – написав він.

Про роботу над аналогом Вікіпедії Маск повідомив лише наприкінці вересня. Ідея належить його давньому другу та колезі, технологічному інвестору Девіду Саксу, який нині в адміністрації Дональда Трампа є відповідальним за напрям штучного інтелекту та криптовалют.

Як і Сакс, який називає Вікіпедію «упередженою» та наполягає на тому що її пишуть «ліві активісти», Маск підкреслює політичний характер своєї ініціативи, називають Вікіпедію «пропагандою» та критикуючи її за використання для матеріалів таких медіа як The New York Times і NPR.

Але окрім загальних претензій, які має Маск до Вікіпедії, є ще й особисті: на початку 2025 року його особливо роздратувала поява в його біографії на «Вікіпедії» розділу про жест, який він зробив під час промови після інавгурації президента Трампа. Образа вилилася в серію твітів із закликами припинити фінансувати Вікіпедію і прямий конфлікт зі співзасновником ресурсі Джиммі Вейлсом.

Останньою краплею, ймовірно, стало інтерв’ю другого співзасновника «Вікіпедії» Ларрі Сенгера Такеру Калсону. Під час якого Сенгер нагадав про існування чорних списків джерел у «Вікіпедії», на які заборонено чи не рекомендується посилатися у статтях. Зокрема це Fox News або The New York Post. На наступний день Маск анонсував Grokipedia.

Що саме не так з «Грокіпедією»?

І от «альтернативна Вікіпедія» з’явилася. Зараз Grokipedia має мінімалістичний вигляд і нічого не містить, окрім рядка пошуку, де користувачі можуть вводити запити, щоб отримати статті та посиланнями на джерела. Зображень також немає.

Станом на зараз статті доступні тільки англійською мовою.

За даними ресурсу, він містить 885 279 статей, і їхня кількість не змінюється з моменту запуску ресурсу. Тим часом «Вікіпедія» повідомляє, що містить понад 7 мільйонів статей тільки англійською мовою.

Контент ресурсу викликав хвилю критики в англомовних медіа: журналісти виявили сторінки, скопійовані з «Вікіпедії», відсутність прозорих правил редагування та випадки матеріалів, що посилаються на сумнівні чи проросійські джерела, зокрема, сайт Кремля чи англомовну версію «Тасс».

Якщо Вікіпедію наповнюють тисячі волонтерів, які редагують матеріали вручну, то у Grokipedia відсутні живі автори, енциклопедію заповнює Grok - чат-бот зі штучним інтелектом, створений компанією Маска xAI. Саме він «перевіряє факти» та формує тексти.

Користувачі сайту не мають можливості самостійно редагувати сторінки, але як перевірили журналісти The Verge, на деяких матеріалах все ж таки є кнопка «редагувати».

Та вона некорисна, оскільки показує вже зроблені зміни без зазначення, хто їх вніс, і користувачі не можуть запропонувати власне редагування.

Низка матеріалів на Grokipedia прямо зазначає: їхня основа це тексти, запозичені з «Вікіпедії». Це показує позначка «Контент адаптовано з Вікіпедії, ліцензованої за ліцензією Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0».

Декілька сторінок майже слово-в-слово копіюють Wikipedia, наприклад на теми «MacBook Air», «PlayStation 5», «Lincoln Mark VIII». «Навіть Grokipedia потребує Вікіпедії для свого існування», – зазначає у своєму матеріалі The Verge. Маск стверджує, що до кінця року Grokipedia перестане використовувати матеріали конкурентів.

Також платформа позначає деякі тексти як перевірені ШІ-моделлю Grok – «Grok has fact-checked this article». Ця позначка створює у читача ілюзію перевірки фактів, якої насправді не відбулося, підкреслює The Verge. У «Грокопедії» немає пояснення, який саме процес перевірки фактів мається на увазі, які джерела звірялися, хто затверджував зміни.

Щоб виявити наголоси, які відрізняють дві енциклопедії, The Verge порівняло два матеріали на одну тему. У статті Вікіпедії про зміну клімату зазначається, що майже всі науковці погоджуються: глобальне потепління спричинене діяльністю людини.

У Grokipedia це описано зовсім по-іншому: в статті цієї енциклопедії повідомляється, що розмови про «повну наукову згоду» щодо глобального потепління нібито базуються на вибіркових дослідженнях, а медіа та організації, наприклад, Greenpeace, перебільшують масштаб проблеми.

Зі свого боку видання The Atlantic дослідило відтворення російської пропаганди. У першому абзаці статті Grokipedia про вторгнення Росії в Україну кілька разів цитують офіційний сайт Кремля. У тексті повторюються формулювання з промов Володимира Путіна, де причина вторгнення описується як «демілітаризація та денацифікація України» й «захист російськомовних».

Журнал Wired також дослідив деякі статті на платформі й дійшов висновку, що більшість текстів написані у помітно консервативному тоні. Наприклад, стаття про рабство у США містить розділ про «ідеологічні обґрунтування рабства» й критикує проєкт The 1619 – ініціативу, яка висвітлює роль рабства у формуванні американської історії.

Wired також пише, що Grokipedia поширює спірні тези, зокрема – твердження, нібито трансгендерність може «передаватися»через соціальні мережі.

У The Guardian звернули увагу на статтю про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. У ній цитуються заяви про «порушення під час голосування» – ті самі, які Дональд Трамп та його прихильники використовували, щоб поставити під сумнів перемогу Джо Байдена на виборах.

У статті Grokipedia вказано, що події 6 січня «викликали суперечки – від законного протесту до загрози демократичній передачі влади», але також є критика «основних медіа» за нібито перебільшення масштабів насильства.

The Guardian також проаналізував розбіжності змісту статей Grokipedia в порівнянні з «Вікіпедією». Наприклад, у статті про Дональда Трампа відсутня будь-яка згадка про розкішний приватний літак, подарований президенту США Катаром, або про його участь у просуванні криптотокена й мему із власним зображенням. Натомість у Вікіпедії цим питанням присвячено цілий розділ «Можливі конфлікти інтересів», де детально описано і літак, і цифрові активи.

«Загалом Grokipedia справляє враження сайту, де теми й люди, які подобаються Ілону Маску, подані без жодних обмежень чи сумнівів щодо їхньої достовірності», – зазначає видання Gizmodo.

Щоб переконатися в тому, наскільки новий продукт Маска упереджений, українцям просто треба прочитати статтю «Російсько-українська війна». Аби довго не розповідати, точка зору Росії (і її брехня) представлена в статті в повному обсязі, Путін згадується вісім разів, всі російські «аргументи» наведені. А от позиції України в статті немає, а Зеленський згадується лише тричі. Двічі – щоб зазначити, що його дані про кількість загиблих українських військових «зменшені».

Софія Давиденко