Китайські товари з Temu та Shein заполонили ЄС. Що робити?

«Швидка мода» та інші дешеві товари з Китаю заполонили Європу. Це вже є логістичною та регуляторною проблемою, і ЄС намагається реагувати

Коли на початку листопада китайський інтернет-магазин швидкої моди Shein відкрив свою першу крамницю у Парижі, то паралельно з величезним напливом покупців відбулися також протести. Бутик, розташований в універмазі BHV Marais у центрі французької столиці, не залишає байдужим, і не лише тому, що розташований на батьківщині Haute Couture. Це любов-ненависть до компанії, яку можна спостерігати і в багатьох інших сферах.

Надзвичайно дешево і без мит

Shein, який часто відносять до тієї ж категорії, що й платформу онлайн-торгівлі Temu, через яку виробники можуть продавати споживачам не лише товари з індустрії моди, критикують за підробки, агресивний маркетинг, погані умови праці та небезпечні товари. Незважаючи на це, багато клієнтів раді великим можливостям купувати безліч товарів за вигідними цінами. Хоча ці дві компанії відрізняються одна від одної і мають різні бізнес-моделі, результат часто однаковий: потік дешевих китайських товарів та відповідно пакування до них.

Крім надзвичайно вигідної ціни, компаніям також грає на руку звільнення на території Європейського Союзу від імпортних мит для посилок вартістю менше 150 євро з боку. США мали схожу лазівку для пакунків вартістю менше 800 доларів (691 євро), але змінили свої правила, що призвело до зменшення кількості посилок. ЄС перебуває на завершальній стадії ухвалення аналогічного правила, щоб закрити свою власну лазівку для товарів низької вартості, але, ймовірно, нові норми набудуть чинності не раніше 2028 року.

Протести з приводу відкриття першого бутику Shein у Парижі фото: Reuters

За даними Temu, у першій половині 2025 року компанія мала в середньому 115 мільйонів активних користувачів на місяць в ЄС, а Shein - 145 мільйонів. Для обох платформ це зростання приблизно на 12% порівняно з попередніми шістьма місяцями.

Мільйони пакунків з Китаю

Однією з найбільших проблем, пов'язаних з цими китайськими платформами інтернет-торгівлі, є екологія і сталий розвиток. Більшість товарів, придбаних на цих платформах, надсилається до споживачів по всьому світу безпосередньо від виробників у Китаї. Ці окремо упаковані товари швидко доставляються авіапоштою, вони перевантажують митні органи і їх також часто не можна повернути. Екологічні організації стурбовані відходами від дешевого одягу швидкої моди, навалою пластикової та картонної упаковки, а також викидами СО2 від авіарейсів, якими товари транспортують по всьому світу. І цифри справді величезні.

Згідно з опублікованою в лютому доповіддю Європейської комісії, у 2024 році до ЄС було імпортовано близько 4,6 мільярда товарів низької вартості. Це вдвічі більше, ніж у 2023 році, і більш ніж утричі більше, ніж у 2022 році. З цих дванадцяти мільйонів посилок на день 91 відсоток надходить з Китаю. Не всі ці пакунки надходять від Temu або Shein, але разом вони становлять значну частину від загального обсягу. «Європа завалена потоком невеликих посилок з Китаю, і так буде й надалі», – зазначив в інтерв’ю DW Агустін Рейна, генеральний директор Європейської організації споживачів (BEUC), розташованої в Брюсселі.

Захист прав споживачів

Крім того, організації з захисту прав споживачів та Європейська комісія неодноразово попереджали про небезпечні товари, які не відповідають стандартам ЄС. Нові результати тестування, опубліковані 30 жовтня незалежною організацією Stiftung Warentest з Берліна, яка займається тестуванням товарів, підтверджують те, чого багато хто побоюється. Тести, проведені спільно з групами з Бельгії та Данії, дали тривожні результати. Експерти спільно досліджували намиста, USB-зарядні пристрої та дитячі іграшки.

Виявилося, що зі 162 товарів, придбаних у виробників, які продають через Temu і Shein, 110 не відповідали стандартам ЄС, а приблизно чверть була потенційно небезпечною. Деякі товари містили високий рівень формальдегіду або важких металів, таких як кадмій. Деякі USB-зарядні пристрої просто перегрівалися.

Запаковані у величезну кількість пластику – товари надходять безмитно безпосередньо від виробника в Китаї до покупця у Німеччині фото з відкритих джерел

У травні Європейська комісія винесла Shein попередження за порушення законодавства ЄС про захист прав споживачів. Серед скарг: фальшиві знижки, тиск на споживачів з метою змусити їх здійснити покупку, а також маркування продукції та дані про екологічність, що вводять покупців в оману. У липні Єврокомісія попередньо встановила, що Temu порушує свої зобов'язання за Законом про цифрові послуги, не вживаючи достатніх заходів для запобігання продажу нелегальної продукції. Триває подальше розслідування, яке може призвести до накладення значного штрафу.

Країни ЄС також не залишаються осторонь

У жовтні німецьке антимонопольне відомство розпочало провадження проти Temu. Слідство має встановити, чи не впливає платформа на ціноутворення на своєму німецькому онлайн-маркетплейсі, включаючи встановлення остаточних цін. У серпні італійський антимонопольний орган наклав на Shein штраф у розмірі одного мільйона євро за оманливі заяви щодо екологічності.

У липні французький антимонопольний орган наклав на Shein штраф обсягом 40 мільйонів євро за введення в оману споживачів щодо знижок та інформації щодо екологічності. Таким чином, загальна сума штрафів, накладених на компанію у Франції цього року, становить 191 мільйон євро. Франція пішла ще на один крок далі і працює над новими правилами для компаній швидкої моди, таких як Temu і Shein. Якщо їх запровадять, то оголошення цих компаній у Франції будуть заборонені, вони повинні будуть звітувати про вплив своїх товарів на довкілля, а за кожен придбаний предмет одягу стягуватиметься збір до десяти євро. Утім, високі штрафи та більш суворі правила можуть загальмувати китайських гігантів інтернет-торгівлі, однак не зупинять їх, вважають оглядачі.

«Європа повинна об'єднатися і притягнути Temu і Shein до відповідальності, – каже Агустін Рейна. – Нам потрібні чітка відповідальність і відлякувальні наслідки, якщо продукти, які вони продають, порушують наші правила». Щоб досягти цього, ЄС потрібна амбітна митна реформа й нагляд за ринком. Однак якщо ЄС дозволятиме безмитне ввезення посилок вартістю менше 150 євро до 2028 року, компанії й надалі користуватимуться цією лазівкою, а європейські споживачі, ймовірно, продовжуватимуть там купувати.

Тімоті Рукс