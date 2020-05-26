Як МОЗ поділив три мільярди на захист медиків. Розслідування



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Про 2 мільярди 990 мільйонів 045 тисячі 300 гривень з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19

Міністерству охорони здоров’я виділили більше трьох мільярдів гривень на засоби захисту для медиків та обладнання для лікарень. Журналісти Bihus.Info отримали копії документів, в яких за підписом міністра Максима Степанова, обґрунтовувалися заплановані витрати. Частина позицій з переліку за своєю розрахунковою вартістю ледь не в половину перевищують вартість, за якими ці ж товари купують волонтери. Різниця в ціні тільки захисних костюмів, яких МОЗ хоче купити майже 4,5 мільйони, в порівнянні з ціною, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники – понад мільярд гривень.

Мова йде про 2 мільярди 990 мільйонів 045 тисячі 300 гривень з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19. Щоб отримати гроші, Міністерство мало погодити виділення в бюджетному комітеті Верховної ради, куди напередодні від імені міністра Максима Степанова надійшов лист з розрахунками та обґрунтуванням витрат. Саме ці документи, разом з проєктом рішення депутатів, і потрапили до журналістів Bihus.Info.

Частина коштів з виділеної суми передбачена на додаткові виплати працівникам медзакладів – понад 341 мільйон. Решта – власне на закупівлі:

308 з половиною мільйонів на потреби лабораторних центрів МОЗ – тут і засоби захисту для працівників, і матеріали для лабораторій;

2 мільярди 339 мільйонів 852 тисячі гривень – окрема виділені на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників медзакладів, де приймають хворих з Covid-19, та екстреної медичної допомоги.

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Частина запланованих МОЗ витрат розписана в окремих таблицях – тут же вказана орієнтовна вартість товарів. Така деталізація дозволила нам порівняти закладені ціни від МОЗ з цінами на аналогічні товари, які за кошти благодійників закуповує організація «Пацієнти України» – одна з найбільших і найвідоміших громадських організацій в Україні, що опікується пацієнтами та медиками. З початку епідемії «Пацієнти України» зібрали і витратили на найнеобхідніше для лікарень понад 14 мільйонів гривень: «Усі засоби індивідуального захисту перевіряються на відповідність вимогам МОЗ, ДСТУ та деклараціям якості від виробника, після підтвердження відповідності ми здійснюємо закупівлю».

Список закупівель збігся за десятьма позиціями.

Найменування товару Орієнтовна ціна МОЗ, грн за од. Ціна закупівлі БФ «Пацієнти України», грн за од. Різниця вартості, % Респіратор FFP2 100 35 65% Респіратор FFP3 з клапаном 150 70 53% Маска медична 10 6 40% Шапочка медична 0,88 0,72 18% Бахіли 1,2 0,68 43% Рукавички нітрилові 2,6 4,35 – 40% Захисні окуляри 80 24 70% Захисний щиток 150 52 65% Антисептичний засіб для рук (літр) 325 352 – 7% Костюм біозахисту одноразовий 488,61 215 55%

Звісно, це досить умовне порівняння, адже вартість товарів залежить від багатьох факторів. Проте суттєва різниця у цінах практично на кожну позицію може свідчити про значне завищення вартості у розрахунках МОЗ. Це ще один документ від МОЗ, що демонструє потребу в засобах індивідуального захисту для медиків. Тут одразу варто зауважити, інформація про сам товар не достатньо деталізована – принаймні у розпорядженні журналістів Bihus.Info таких даних немає. Ми отримали тільки табличку з розподілом товарів на окремі категорії, їхньою місячною потребою та орієнтовною вартістю.

Це ще один документ від МОЗ, що демонструє потребу в засобах індивідуального захисту для медиків. Тут одразу варто зауважити, інформація про сам товар не достатньо деталізована – принаймні у розпорядженні журналістів Bihus.Info таких даних немає. Ми отримали тільки табличку з розподілом товарів на окремі категорії, їхньою місячною потребою та орієнтовною вартістю.

Найменування Місячна потреба, од. Орієнтовна ціна за од., грн Орієнтовна ціна на місяць, грн Захист рук 4 793 880 2,6 12 464 088 Захист очей 29 567 80 2 365 360 Маски медичні 6 647 040 10 66 470 400 Респіратори 1 233 810 100 123 381 000 Захисний одяг 4 369 890 488,61 2 135 171 953 Всього 2 339 852 800,9

Порівняння з вартістю, за якою такі ж товари закуповують благодійники – буде некоректним, за браком вихідних даних. Але якщо припустити, що в розрахунках МОЗ «захисний одяг» по 488,61 гривень за штуку – це одноразові ізоляційні костюми біозахисту, такі, які за даними «Пацієнти України» не відрізняються за якістю, але в закупівлі коштують 215 гривень – то тільки на них закладена переплата на такій кількості – більше 50% – 1 195 645 603 гривні. І це не враховуючи вдвічі дорожчих респіраторів, окулярів та масок.

Варто відзначити, що навіть в проєкті, що погодив бюджетний комітет ВР, зауважено: подані МОЗ матеріали не містять належних пояснень та обґрунтувань, в тому числі і щодо вибору ціни. Втім, це ніяк не відобразилося на виділенні запланових грошей. Що може пояснюватися гострою необхідністю здійснити закупівлі перелічених товарів для забезпечення закладів охорони здоров’я найнеобхіднішим. Але якщо МОЗ під час безпосередньо закупівель збереже поки ще орієнтовний порядок цін на основні позиції – є високий ризик втрати значної частини бюджету.

До речі, разом з майже трьома мільярдами на захист для медиків, МОЗ отримав добро на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів. Це ще 100 мільйонів з Фонду боротьби з COVID-19. Згідно поданих документів, у МОЗі планують купити 200 апаратів ШВЛ.

Відповідно до отриманої нами інформації мова йде про вітчизняні розробки, що планують купувати по 500 тисяч гривень за кожен. Проте, як йдеться в проєкті, який погодив бюджетний комітет ВР, в поданих міністерством матеріалах відсутня належна інформація, зокрема, про:

вітчизняних виробників апаратів ШВЛ, які відповідають визначеним МОЗ медико-технічним вимогам, та середньої ринкової вартості таких апаратів.

процедур публічних закупівель, які будуть застосовуватися, та вітчизняних виробників, у яких передбачається придбати апарати штучної вентиляції легень, з огляду на інформування про попереднє отримання комерційної пропозиції від виробників».

Простіше кажучи – у МОЗі, заявили про наявність комерційної пропозиції від компанії, не розкриваючи умов. Відсутні в матеріалах МОЗ і деталі специфікації. Хоча в залежності від функцій, комплектації та особливостей ШВЛ – ціни на ці апарати можуть значно відрізнятися. Наприклад, Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування придбала апарат ШВЛ за 380 тисяч гривень, тоді як Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації заплатив за 1 апарат 2 мільйони 399 тисяч. Тож про об’єктивність закладеної вартості можна буде говорити тільки після оголошення деталей майбутньої закупівлі.

До кінця тижня державне підприємство «Медичні закупівлі України» обіцяє почати витрачати виділені МОЗ гроші за скороченою процедурою. Тож відсутність чітких критеріїв і потенційно завищені ціни не викликали підозри ані в депутатів, які погодили проєкт виділення 3 мільярдів, ані у керівника офісу президента Андрія Єрмака, який скликав зустріч представників з відповідальних відомств для пришвидшення закупівель, ані в прем’єра Дениса Шмигаля, який вже планує тримісячний запас засобів захисту медиків, ані у президента Володимира Зеленського, який «тримає питання забезпечення засобами індивідуального захисту під особистим контролем».

Джерело: Bihus.info