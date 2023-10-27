Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ

Через ймовірні блекаути немає ризику для коштів громадян

Українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи навіть в період можливих блекаутів. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю журналу Banker.

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Пишний наголосив, що зараз українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи. У цьому допомагає проект Power Banking, який в Україні запустили ще минулого року (якраз під час атак енергетичної системи з боку окупантів).

«Унікальний проект об'єднання зусиль усіх банків системи – Power Banking – вже налічує понад 2 300 банківських відділень у 382 населених пунктах, які працюватимуть навіть за тривалого відключення електропостачання. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Банки тестують та оновлюють плани безперервності», – заявив Пишний.

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Водночас очільник Нацбанку запевнив, що в українців завжди буде доступ до банківських послуг у будь-якому разі. Також він запевнив, що через ймовірні блекаути немає ризику для коштів громадян: гроші на банківських рахунках будуть збережені.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.