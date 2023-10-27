Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ
фото ілюстративне

Через ймовірні блекаути немає ризику для коштів громадян

Українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи навіть в період можливих блекаутів. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю журналу Banker.

Пишний наголосив, що зараз українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи. У цьому допомагає проект Power Banking, який в Україні запустили ще минулого року (якраз під час атак енергетичної системи з боку окупантів).

«Унікальний проект об'єднання зусиль усіх банків системи – Power Banking – вже налічує понад 2 300 банківських відділень у 382 населених пунктах, які працюватимуть навіть за тривалого відключення електропостачання. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Банки тестують та оновлюють плани безперервності», – заявив Пишний.

Водночас очільник Нацбанку запевнив, що в українців завжди буде доступ до банківських послуг у будь-якому разі. Також він запевнив, що через ймовірні блекаути немає ризику для коштів громадян: гроші на банківських рахунках будуть збережені.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: банк електроенергія блекаут Андрій Пишний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але вони будуть мати тимчасовий характер
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз
22 жовтня, 14:15
У пунктах незламності можна безкоштовно підзарядити свої ґаджети
Пункти незламності та Food train: як залізниця готується до блекауту
17 жовтня, 08:03
Наслідки російської атаки на енергосистему минулої зими
Міненерго зробило прогноз щодо блекаутів цією зимою
13 жовтня, 09:43

Бізнес

Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості оцінила тарифні плани «Укрзалізниці»
Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості оцінила тарифні плани «Укрзалізниці»
Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ
Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ
«Енергоатом» має заплатити ще 3 млрд грн на фінансування пільгової електроенергії для населення у жовтні
«Енергоатом» має заплатити ще 3 млрд грн на фінансування пільгової електроенергії для населення у жовтні
Коломойський передав корпоративні права у «1+1 media» колективу групи
Коломойський передав корпоративні права у «1+1 media» колективу групи
Блокування суден у морському коридорі це прямий саботаж окремих чиновників – генеральний директор ФРТУ
Блокування суден у морському коридорі це прямий саботаж окремих чиновників – генеральний директор ФРТУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9920
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6459
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6040
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
26 жовтня, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту