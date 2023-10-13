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Міненерго зробило прогноз щодо блекаутів цією зимою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міненерго зробило прогноз щодо блекаутів цією зимою
Наслідки російської атаки на енергосистему минулої зими
фото ілюстративне

Спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак на енергосистему складно

В Україні наразі жодних відключень світла не планується. Проте якщо будуть серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли, то можливі нетривалі відключення електроенергії. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенка в ефірі телемарафону. 

Галущенко зазначив, що зараз спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно. 

«Будемо по ходу реагувати та приймати рішення», – сказав він.

Зазначається, що зараз проводяться тренування для підготовки «до будь-яких рішень».

«Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі – можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати», – каже Галущенко.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: Укренерго електроенергія війна окупанти

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