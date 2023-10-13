Міненерго зробило прогноз щодо блекаутів цією зимою

Спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак на енергосистему складно

В Україні наразі жодних відключень світла не планується. Проте якщо будуть серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли, то можливі нетривалі відключення електроенергії. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенка в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Галущенко зазначив, що зараз спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно.

«Будемо по ходу реагувати та приймати рішення», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що зараз проводяться тренування для підготовки «до будь-яких рішень».

«Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі – можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати», – каже Галущенко.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.