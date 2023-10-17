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Пункти незламності та Food train: як залізниця готується до блекауту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пункти незламності та Food train: як залізниця готується до блекауту
У пунктах незламності можна безкоштовно підзарядити свої ґаджети
фото з відкритих джерел

На залізничних вокзалах почали працювати пункти незламності

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» завершує підготовку до роботи взимку. На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності, повідомляє пресслужба УЗ.

У пунктах незламності завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети.

«Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешканців теплою їжею», – розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Такі пункти незламності працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни.

На території пунктів незламності люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.

До слова, в останні дні перед початком опалювального сезону в соціальних мережах масово поширюється інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Однак Міністерство енергетики України запевняє, що це неправдиві дані

Теги: Укрзалізниця блекаут вокзал пункти незламності

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