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Кількість ФОПів в Україні побила довоєнні рекорди: названо цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кількість ФОПів в Україні побила довоєнні рекорди: названо цифри
фото ілюстративне

За період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинила майже 291 тис. ФОПів

Попри повномасштабну війну малий та середній бізнес в Україні продовжує зростати та навіть б'є довоєнні рекорди. Наразі в країні відкривається більше нових ФОПів, аніж закривається. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, станом на початок осені в Україні офіційно працюють 2 млн 52 тис. 326 ФОПів.

Зокрема, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів – рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових підприємців.

Проте за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОПів. В середньому наразі закривається близько 17 тисяч підприємців на місяць.

Зазначається, що повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. З квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах і тих, де велися або ведуться бойові дії.

Закриття ФОПів:

  • у Донецькій області – 8,2 тис. підприємців;
  • у Харківській області – 7,1 тис. підприємців;
  • у Херсонській області – 4,5 тис. підприємців;
  • у Луганській області – 3,7 тис. підприємців;
  • у Запорізькій області – більш ніж дві тисячі підприємців.

Також зазначається, що у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових ФОПів, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві – +12,9 тис., та на Львівщині – +12,3 тис. підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина – там збільшення досягнуло до 8,6 тис. ФОПів.

Нагадаємо, що 30 червня Рада повернула довоєнний податок для ФОП.

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Теги: війна ФОП бізнес

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