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Рада повернула довоєнний податок для ФОП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада повернула довоєнний податок для ФОП
Платник 2% єдиного податку (ЄП) матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти
фото ілюстративне

З 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів

Верховна Рада ухвалила податковий законопроєкт № 8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку за ставкою 2% для ФОПів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з документом:

  • платник 2% єдиного податку (ЄП) матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Якщо він не подасть такої заяви або не вкаже в заяві бажаної системи, платник автоматично переведеться на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
  • новостворені суб’єкти господарювання, які із дня державної реєстрації обрали 2 % ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
  • автоматично відновлюються права й обов’язки платника ПДВ для тих, у кого реєстрацію платником ПДВ була призупинено;
  • платникам, які у 2023 році перейшли із 2% ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему на свій вибір за допомогою подання заяви. Якщо заяву подають до 1 вересня, такого платника вважатимуть платником ЄП з 1 серпня.

Крім того, з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. 

Також закон передбачає, що:

  • «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховується під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
  • зберігається право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (зокрема, територій можливих бойових дій);
  • надається можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

А ще з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. Але звільняються від фінансової відповідальності за порушення з РРО(окрім як під час торгівлі підакцизними товарами) на прифронтових територіях і територіях можливих бойових дій.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. 

Теги: податки Верховна Рада ФОП

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