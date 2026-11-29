Кошти можна використати на закупівлю генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів і стабілізаторів напруги

Малі підприємці зможуть отримати через «Дію» державну допомогу до 30 000 гривень на енергообладнання, щоб продовжувати роботу попри відключення світла. Кошти можна використати на закупівлю генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів і стабілізаторів напруги, а також на їх встановлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Скористатися державною підтримкою можуть фізичні особи-підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстровані до 1 квітня 2026 року, які мають не більше 10 працівників і не мають заборгованості зі сплати ЄСВ.

«Навіть за обмежених фінансових ресурсів Уряд шукає можливості підтримати бізнес. Від його стабільної роботи залежить економіка країни, а отже, і бюджетні надходження, з яких фінансується оборона», – зазначив Сергій Корецький.

Заявку можна подати через портал «Дія», обравши послугу «Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість». Відповідність умовам програми буде перевірена автоматично.

Нагадаємо, уряд планує дозволити не платити за комунальні послуги, якщо через російські атаки та руйнування інфраструктури їх фактично не надаватимуть. Такий варіант можливий у випадку, якщо пошкоджені об'єкти не вдасться швидко відновити.

Варто додати, Корецький також заявив, що ціни на пальне на українських АЗС і надалі знижуватимуться в міру надходження нових партій, закуплених за нижчими цінами на світових ринках. Водночас уряд та Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжують стежити за ситуацією з ціноутворенням.