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  4. Російський олігарх вигадав схему, як зберегти своє майно у Львові (відео)
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    Події в Україні

    Російський олігарх вигадав схему, як зберегти своє майно у Львові (відео)

    Російський олігарх вигадав схему, як зберегти своє майно у Львові (відео)
    фото з відкритих джерел

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ять років

    Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Велике українське підприємство ТОВ «Львівські автобусні заводи» взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі», – йдеться у повідомленні..

    Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

    «Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно», – зазначили у ДБР.

    Громадянину Росії та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ять років.

    Нагадаємо, правоохоронці викрили наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами РФ.

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    Теги: росія окупанти війна розслідування Україна Державне бюро розслідувань майно окупація #stoprussia
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    Російський олігарх вигадав схему, як зберегти своє майно у Львові (відео)