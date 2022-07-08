Російський олігарх вигадав схему, як зберегти своє майно у Львові (відео)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ять років

Працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Велике українське підприємство ТОВ «Львівські автобусні заводи» взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі», – йдеться у повідомленні..

Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

«Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно», – зазначили у ДБР.

Громадянину Росії та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ять років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами РФ.