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«Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та інші підприємства переходять у власність держави

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та інші підприємства переходять у власність держави
«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України
фото: oligarh.media

Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій

Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Про це повідомляє «Європейська правда».

6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В «Укртатнафті» дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетнимі обстріли.

Донедавна власником «Мотор Січ» був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

Нагадаємо, СБУ арештувала все майно підозрюваного у колабораціонізмі Богуслаєва. До відома, бізнесмен Ігор Коломойський у четвер, 3 листопада, навідався в будівлю Національного антикорупційного бюро.

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Теги: кредит Укрнафта акція завод фінанси

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Політика

«Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та інші підприємства переходять у власність держави
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