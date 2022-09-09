Український «Альфа-банк» переконує: ініціатива безкорислива

Російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести $1 млрд зі свого особистого статку в український банк «Альфа-банк», співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих з цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Великобританію зняти з нього санкції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Чиновники США заявили газеті, що ініціатива Фрідмана – одна з тих пропозицій, які бізнесмени, банки і компанії, що потрапили під санкції, таємно роблять владі західних країн, що фінансує відновлення України після російського вторгнення.

При цьому сам Фрідман заперечує, що пропонував «послугу за послугу», зазначає The Wall Street Journal. У МЗС Великобританії заявили, що «не потурають ухиленню від санкцій».

Український «Альфа-банк» запропонував київським чиновникам дозволити Фрідману перевести $1 млрд зі свого особистого статку, повідомив голова наглядової ради банку Роман Шпек. Він заявив, ці гроші підуть на фінансування проєктів в Україні, пов'язаних з інфраструктурою, охороною здоров'я продовольчою та енергетичною безпекою.

Шпек повідомив, що український «Альфа-банк» направив свою пропозицію в Національний банк України в червні. При цьому він також заперечує, що метою пропозиції було ослаблення санкцій.

«Для нас це дійсно важливий економічний проєкт, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман і його партнери хотіли б інвестувати $1 млрд в Україну, щоб отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це (ініціативу Фрідмана) якоюсь спекуляцією або грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або зняти санкції», – сказав Шпек.

Як зазначає The Wall Street Journal, для доступу до рахунків і переказу грошей Фрідману знадобиться дозвіл ЄС, а також Мінфіну США. Хоча він не перебуває під американськими санкціями, обмеження були введені відносно «Альфа-Банку».

Нагадуємо, Михайло Фрідман і Петро Авен оскаржують введені проти них санкції в загальному суді ЄС. Вони просять суд скасувати санкції, стверджуючи, що їхні права були порушені, і заперечуючи звинувачення західних урядів у тісних зв'язках з Кремлем.

Як відомо, Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.