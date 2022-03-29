Фонд держмайна відновив роботу реєстрів і вже рахує збитки, які завдала Росія

Користувачі держмайном в зоні активних бойових дій будуть звільнені від плати за оренду

З початком повномасштабного російського вторгнення робота Фонду держмайна не зупинилася та суттєво розширилась у відповідь на нові виклики. Про це у Facebook написала перший заступник голови Фонду Ольга Батова.

«Ми забезпечили перенесення в безпечне місце та захист серверів та баз даних реєстрів корпоративних прав, об’єктів держвласності та звітів про оцінку майна. Робота реєстрів відновлена, як і сайтів ФДМУ з оренди та приватизації. Ми рахуємо кожну гривню втрат, росія за все заплатить. Розробили й внесли через народних депутатів законопроєкт щодо створення реєстру звітів про оцінку збитків, завданих агресором», – наголосила вона.

Крім цього, Батова зауважила, що наразі працюють майже 150 підприємств в управлінні Фонду держмайна. Зокрема, аграрні підприємства в управлінні Фонду, які не розташовані на території активних бойових дій, долучилися до посівної кампанії і вже обробили понад 5,6 тис. га.

«Орендарі держмайна в зоні активних бойових дій будуть звільнені від плати за оренду, як і окремі категорії орендарів, які не можуть працювати зараз, в усіх інших регіонах буде запропоновані до погодження Кабміну зниження орендної плати. Слідкуйте за новинами», – додала Батова.

На кінець березня 2022 року збитки України від російського вторгнення сягнули $565 млрд. Як зазначила перша віцепрем'єрка-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, структура руйнувань виглядає так:

$119 млрд – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже вісім тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропортів);

$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

$90,5 млрд – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

$48 млрд – втрати державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.