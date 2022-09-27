Фонд держмайна виставив на продаж приміщення колишнього заводу «Арсенал» 

Торги відбудуться 12 жовтня

Приміщення колишнього заводу «Арсенал» у центрі Києва продають. Про це повідомляє Фонд держмайна.

Фонд виставить на аукціон два приміщення у корпусах №1 та №7, що слугували виробничими майстернями. Вони були збудовані у 1850-1851 роках.

Перше приміщення – має площу 350,8 кв. м та стартову ціну 23 тис. грн. Друге приміщення – 150 кв. м, від 377,7 тис. грн. Адреса: вулиця Князів Острозьких, 8.

«Активи мають гарне місце розташування в центрі міста, забезпечені гарною логістичною розв’язкою, підключені до всіх необхідних комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Аукціон відбудеться 12 жовтня. Пропозиції по купівлі приймають до 11 жовтня 2022 року, 20:00.

Раніше повідомлялося, що забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію.

Нагадаємо, інвестори реставрації заводу «Арсенал» придбали на аукціоні колишній «Більшовик».