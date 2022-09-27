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Фонд держмайна виставив на продаж приміщення колишнього заводу «Арсенал» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фонд держмайна виставив на продаж приміщення колишнього заводу «Арсенал» 
Будівлі зведені у 1850-1851 роках
фото: Фонд держмайна України

Торги відбудуться 12 жовтня

Приміщення колишнього заводу «Арсенал» у центрі Києва продають. Про це повідомляє Фонд держмайна.

Фонд виставить на аукціон два приміщення у корпусах №1 та №7, що слугували виробничими майстернями. Вони були збудовані у 1850-1851 роках.

Фонд держмайна виставив на продаж приміщення колишнього заводу «Арсенал»  фото 1

Перше приміщення – має площу 350,8 кв. м та стартову ціну 23 тис. грн. Друге приміщення – 150 кв. м, від 377,7 тис. грн. Адреса: вулиця Князів Острозьких, 8.

Фонд держмайна виставив на продаж приміщення колишнього заводу «Арсенал»  фото 2

«Активи мають гарне місце розташування в центрі міста, забезпечені гарною логістичною розв’язкою, підключені до всіх необхідних комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Аукціон відбудеться 12 жовтня. Пропозиції по купівлі приймають до 11 жовтня 2022 року, 20:00. 

Раніше повідомлялося, що забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію. 

Нагадаємо, інвестори реставрації заводу «Арсенал» придбали на аукціоні колишній «Більшовик».

Теги: Київ завод вулиця аукціон

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