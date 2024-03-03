Monobank відновив роботу після технічного збою

Співочільник monobank пожартував про технічний збій у компанії

Monobank повернувся до роботи після ранкового технічного збою. Про це повідомив співвласник компанії Олег Гороховський у Telegram.

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«Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз. Хтось у суботу забагато випив, тому зранку не зміг нормально прокинутись. Тому висновок такий – ІТівці не повинні бухати разом, а лише за графіком», – написав співочільник monobank.

Monobank відновив роботу фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні вранці стався технічний збій у роботі monobank. Зайти в застосунок банку було неможливо.

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До слова, 21 січня теж фіксувалися збої в роботі застосунку monobank. Банк вчергове потрепав від масштабної DDoS-атаки.

Перед цим, увечері 19 січня, у роботі застосунку monobank також стався збій. Користувачі скаржилися, що у застосунку monobank не можливо виконати жодну дію. Не працювали транзакції та технічні операції.

Співзасновник monobank Олега Гороховського повідомляв, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.