Monobank відновив роботу після технічного збою
Співочільник monobank пожартував про технічний збій у компанії
Monobank повернувся до роботи після ранкового технічного збою. Про це повідомив співвласник компанії Олег Гороховський у Telegram.
«Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз. Хтось у суботу забагато випив, тому зранку не зміг нормально прокинутись. Тому висновок такий – ІТівці не повинні бухати разом, а лише за графіком», – написав співочільник monobank.
Нагадаємо, що сьогодні вранці стався технічний збій у роботі monobank. Зайти в застосунок банку було неможливо.
До слова, 21 січня теж фіксувалися збої в роботі застосунку monobank. Банк вчергове потрепав від масштабної DDoS-атаки.
Перед цим, увечері 19 січня, у роботі застосунку monobank також стався збій. Користувачі скаржилися, що у застосунку monobank не можливо виконати жодну дію. Не працювали транзакції та технічні операції.
Співзасновник monobank Олега Гороховського повідомляв, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.
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