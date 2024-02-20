Як українці беруть кредити під час війни: інфографіка

Кредитування майже зупинилося в березні 2022 року, після чого почалося поступове відновлення

Фінансові компанії в кредитуванні вийшли на рівень першого кварталу 2021 року – сума чека кредиту збільшилася на 50% по фінансових компаніях, кредитних картах. Про це розповів Василь Глазунов, заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій на конференції FinYear, пише finance.

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Зазначається, що у 2021 році була стабільна ситуація, коли фінансові компанії фактично не змінювали свої обсяги. При цьому росли обсяги за банківськими картками та банківськими кредитами. Коли почали зменшуватись карантинні обмеження банки почали збільшувати свої об'єми кредитування. У 2022 році в першому кварталі був обвал внаслідок показників лютого й березня.

Так, в березні 2022 року кредитування майже повністю зупинилося, воно складало 3-5% довоєнних обсягів. Потім почалося відновлення. Швидше відновлювались фінансові компанії. І вже у 2023 році в 1-2 кварталі компанії виходять на 60% довоєнного кредитування.

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Динаміка виданих кредитів

Рівень долі клієнтів зменшився на 40% – банки дуже обережно підходять до клієнтів «з вулиці», і намагаються кредитувати своїх старих клієнтів. Збільшився обсяг за кредитними картками, де обсяг нових клієнтів підвищився до 70%.

Популяція

За словами Глазунова, нині 4,6 млн українців виїхало за кордон, декілька мільйонів залишилось на окупованих територіях, багато людей не мають роботи. Тому без нарощування популяції вийти на довоєнні обсяги нарощування кредитування неможливо. Середній чек фінансових компаній у 2021 році складав 4 тис. грн, зараз ця сума вища.

Заборгованість

На початку війни дуже зріс рівень заборгованості за кредитами, але нині він має тенденцію до зниження.

Ситуація у регіонах

Найбільш проблемними є Херсонська, Запорізька, Луганська, Харківська, Одеська області. Найбільш безпроблемні регіони – Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська і Тернопільська області.

До слова, рейтинг топ-10 банків за прибутками, порівнюючи з минулими роками, зазнав незначних змін: до нього входять п'ять банків з іноземним капіталом, чотири державних та один з приватним капіталом. Разом ці 10 банків отримали 88% від загального прибутку – 75,94 млрд грн. А їх податок на прибуток склав 63,18 млрд грн.