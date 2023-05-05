Одна з українських авіакомпаній тепер офіційно представлена в ЄС: деталі

SkyUp зареєструвала свій офіс у країні Євросоюзу

Україснький авіаперевізник SkyUp MT отримав усі сертифікати та ліцензії, необхідні для виконання рейсів у ЄС, а також зареєстрував свій офіс на Мальті, що в майбутньому дозволить відкрити регулярні рейси з Європи. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як зазначається, SkyUp отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL). Крім того, компанія зареєструвала свій офіс на території Мальти, тобто держави-членкині ЄС.

Тепер авіаперевізник зможе виконувати контракти на умовах ветлізу, тобто передавати літак в оренду іншій авіакомпанії разом із екіпажем, а в перспективі – відкрити регулярні рейси з Європи.

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«Отримання сертифікату AOC та ліцензії AOL – важливий етап повноцінного розгортання діяльності SkyUp MT у Європі. Про подальші кроки повідомимо згодом», – написала пресслужба.

Нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак – Boeing 737-800, що отримав реєстраційний знак 9H-SAU. Це літак 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць.

«Раніше цей літак був частиною флоту SkyUp Airlines і має напис The Power of Freedom, нанесений у рамках партнерства з фандрейзинговою платформою UNITED24. Оскільки літак буде працювати на європейських рейсах, то це дозволить привернути більше уваги до допомоги Україні», – розповіли в компанії.

До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати ще літаки, однак вони будуть не з флоту українського SkyUp, а надійдуть за новими контрактами.

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Нагадаємо, що українська авіакомпанія SkyUp увечері 4 квітня змогла евакуювати свій останній літак із аеропорту «Бориспіль». Це стало відомо завдяки увімкненню пілотами передавача при підльоті до Румунії над Чернівецькою областю.