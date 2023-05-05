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Одна з українських авіакомпаній тепер офіційно представлена в ЄС: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Одна з українських авіакомпаній тепер офіційно представлена в ЄС: деталі
SkyUp зареєструвала свій перший літак у ЄС із написом The Power of Freedom
фото: SkyUp

SkyUp зареєструвала свій офіс у країні Євросоюзу 

Україснький авіаперевізник SkyUp MT отримав усі сертифікати та ліцензії, необхідні для виконання рейсів у ЄС, а також зареєстрував свій офіс на Мальті, що в майбутньому дозволить відкрити регулярні рейси з Європи. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається, SkyUp отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL). Крім того, компанія зареєструвала свій офіс на території Мальти, тобто держави-членкині ЄС.

Тепер авіаперевізник зможе виконувати контракти на умовах ветлізу, тобто передавати літак в оренду іншій авіакомпанії разом із екіпажем, а в перспективі – відкрити регулярні рейси з Європи.

«Отримання сертифікату AOC та ліцензії AOL – важливий етап повноцінного розгортання діяльності SkyUp MT у Європі. Про подальші кроки повідомимо згодом», – написала пресслужба.   

Нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак – Boeing 737-800, що отримав реєстраційний знак 9H-SAU. Це літак 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць.

«Раніше цей літак був частиною флоту SkyUp Airlines і має напис The Power of Freedom, нанесений у рамках партнерства з фандрейзинговою платформою UNITED24. Оскільки літак буде працювати на європейських рейсах, то це дозволить привернути більше уваги до допомоги Україні», – розповіли в компанії.

До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати ще літаки, однак вони будуть не з флоту українського SkyUp, а надійдуть за новими контрактами.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія SkyUp увечері 4 квітня змогла евакуювати свій останній літак із аеропорту «Бориспіль». Це стало відомо завдяки увімкненню пілотами передавача при підльоті до Румунії над Чернівецькою областю.

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Теги: літак SkyUp Європейський союз

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