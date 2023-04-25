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Польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку
Польська авіакомпанія Lott Airlines відмовилая обслуговувати клієнта з паспортом РФ
фото pibig

Тенісистка була змушена пропустити турнір у Франції

Російська тенісистка Віталія Дяченко не змогла вилетіти з Єгипту на турнір до Франції через відмову польської авіакомпанії Lott Airlines обслуговувати клієнта з паспортом РФ.

Про це росіянка розповіла у сторіс Instagram.

«Мені відмовили у вильоті на турнір на Корсику авіакомпанією LOT Airlines (польські авіалінії) у напрямку Каїр – Варшава – Ніцца, тому що я володарка російського паспорта. Правила авіакомпанії – заборонити росіянам літати рейсами Lott Airlines!», – поскаржилася тенісистка.

Дяченко також додала, що мала листи підтримки від WTA та її батька, який народився в Україні і працює в ООН. Однак це не переконало польську авіакомпанію, внаслідок чого тенісистка не змогла потрапити на турнір.

«Кінець історії: ночувала в аеропорту, зі мною поводилися як з громадянином третього класу, витратила пару тисяч євро. На превеликий жаль, у мене немає можливості потрапити на турнір, оскільки немає маршруту через авіакомпанії, які не перевозять росіян. Зрештою, я не можу виступити на турнірі, і єдиний варіант – повернутися додому та пропустити ще один ігровий тиждень через цю ситуацію», – бідкалася росіянка.

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

Теги: спорт теніс росія літак

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