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Виробники етанолу хочуть заправляти своєю продукцією літаки в США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Виробники етанолу хочуть заправляти своєю продукцією літаки в США
«Цей літак літає на відновлюваному паливі»
фото: Reuters

Стале авіаційне паливо вважається життєво необхідним для декарбонізації авіаційної промисловості

Промисловість етанолу США лобіює адміністрацію Байдена, щоб авіаційне паливо з низьким вмістом вуглецю, виготовлене з етанолу, відповідало субсидіям відповідно до Закону про зниження інфляції, стверджуючи, що такі положення мають вирішальне значення для досягнення кліматичних цілей США, повідомляє Reuters.

Кампанія відображає бажання індустрії виробництва етанолу розширити свою діяльність в галузі авіації після багатьох років стагнації попиту на паливо на основі кукурудзи як інгредієнт бензину, а також прогнози, що попит на моторне паливо впаде в майбутньому через підвищення ефективності та зростання електромобілів.

«Протягом останніх 18 місяців у нашій галузі зростає визнання того, що в довгостроковій перспективі ви повинні шукати нові способи використання, нові ринки та нетрадиційні застосування етанолу, якщо ми збираємося продовжувати розвивати нашу галузь та її цінність», – сказав Джефф Купер, президент Асоціації відновлюваних джерел палива, однієї з організацій, які беруть участь у цьому поштовху.

Стале авіаційне паливо (SAF) вважається життєво необхідним для декарбонізації авіаційної промисловості, яку важко електрифікувати, і адміністрація Байдена планує виробляти принаймні 3 мільярди галонів (11,4 мільярда літрів) палива SAF на рік у Сполучених Штатах до 2030 року в рамках своєї екологічної програми. 

Йдеться про вимогу в пакеті IRA адміністрації Байдена, підписаному минулого року, згідно з яким SAF забезпечує 50% скорочення викидів протягом життєвого циклу порівняно з нафтовим реактивним паливом, перш ніж матиме право на податковий кредит.

Вплив SAF на викиди протягом життєвого циклу може сильно відрізнятися залежно від сировини, яку виробники використовують для його виробництва, яка може включати різноманітні речовини, починаючи від соєвої олії до використаної кулінарної олії та тваринного жиру.

Різні методології розрахунку викидів SAF також можуть дати різні результати.

Промисловість етанолу просить адміністрацію використовувати методологію, розроблену Міністерством енергетики під назвою GREET, яка показує, що етанол має менший вуглецевий слід як сировина для SAF, ніж методологія, яку використовує Міжнародна організація цивільної авіації, яка згадується в IRA.

Купер сказав, що RFA також провело численні розмови з адміністрацією Байдена, в тому числі з Міністерством сільського господарства, Міністерством фінансів і Федеральним управлінням цивільної авіації про етанол як сировину для SAF, і зокрема щодо інтенсивності вуглецю в етанолі.

Ці зусилля віддзеркалюють лобіювання промисловістю етанолу щодо моделювання викидів під час створення Стандарту відновлюваного палива приблизно 15 років тому. Ця політика, яка тепер вимагає змішування мільярдів галонів етанолу та іншого біопалива в національний паливний пул, також вимагає зменшення інтенсивності викидів вуглецю порівняно з паливом на основі нафти.

Теги: альтернативна енергетика літак США

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