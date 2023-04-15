У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії

На відео видно, як з українського літака виходить дим

Авіасполучення в районі столиці Судану було призупинене

У суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під час спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума. Зокрема, загорівся Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. Відповідне відео поширили в Мережі.

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На ролику, опублікованому в Twitter, видно Boeing 737 SkyUp (Україна) і Airbus A330 Saudia (Саудівська Аравія), з яких виходить дим. Авіасполучення в районі столиці Судану було призупинене після того, як воєнізовані Сили швидкого реагування нібито взяли під контроль аеропорт і президентський палац.

Інцидент підтвердила стюардеса української авіакомпанії SkyUp Аліна Посохова у своєму акаунті в Instagram.

«Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі і борти. Молимось», – написала українка.

Вона також додала, що заручники перебувають «у шоці і відчаї».

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Нагадаємо, у повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть обмеження на польоти цивільної авіації до 2029 року.

Тим часом румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки в зоні відповідальності НАТО.