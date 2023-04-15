Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії
На відео видно, як з українського літака виходить дим
фото: скріншот із відео

Авіасполучення в районі столиці Судану було призупинене

У суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під час спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума. Зокрема, загорівся Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. Відповідне відео поширили в Мережі.

На ролику, опублікованому в Twitter, видно Boeing 737 SkyUp (Україна) і Airbus A330 Saudia (Саудівська Аравія), з яких виходить дим. Авіасполучення в районі столиці Судану було призупинене після того, як воєнізовані Сили швидкого реагування нібито взяли під контроль аеропорт і президентський палац.

Інцидент підтвердила стюардеса української авіакомпанії SkyUp Аліна Посохова у своєму акаунті в Instagram.

«Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі і борти. Молимось», – написала українка.

Вона також додала, що заручники перебувають «у шоці і відчаї».

Нагадаємо, у повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть обмеження на польоти цивільної авіації до 2029 року.

Тим часом румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки в зоні відповідальності НАТО.

 

 

Теги: пожежа відео Судан SkyUp Україна заручники аеропорт Саудівська Аравія літак українка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники стверджують, що було все необхідне для переміщення Ан-225 у безпечне місце
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
11 квiтня, 07:38
Російський винищувач Су-35
Повітряні сили у перші дні війни знищили найкращі бойові літаки Росії – Ігнат
12 квiтня, 21:03
Винищувач МіГ-29
Польща передасть Україні літаки МіГ-29, однак є нюанс
Сьогодні, 02:21

Соціум

Заарештований у Росії американський журналіст написав листа до родини
Заарештований у Росії американський журналіст написав листа до родини
Наказував убивати полонених: російські правозахисники обіцяють викрити злочини Пригожина
Наказував убивати полонених: російські правозахисники обіцяють викрити злочини Пригожина
У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії
У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії
Евакуювали 15 тисяч осіб: у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової
Евакуювали 15 тисяч осіб: у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової
Терорист Гіркін обурився через заклик Пригожина завершити війну проти України
Терорист Гіркін обурився через заклик Пригожина завершити війну проти України
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (відео)
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
32K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
18K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
15K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
9165
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту