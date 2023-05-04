Винищувачі для ЗСУ: прем'єр Нідерландів повідомив з ким ведуться переговори

Наразі питання остаточно не вирішене

Питання передачі винищувачів Україні Нідерланди активно обговорюють з країнами Європи та іншими партнерами. Наразі це питання остаточно не вирішене. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

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«З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо дуже щільно з Бельгією, Данією, Великобританією, іншими партнерами для того, щоб привести це до завершення. Ми ще не наблизилися до цього. Це дуже чутлива тема», – заявив прем'єр Нідерландів.

Рютте порівняв передачу сучасних літаків Україні з постачаннями інших видів зброї, зокрема з гаубицями та танками Leopard.

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«Це досягло завершення, і зараз ми працюємо над цим. Зараз ми вже постачаємо іншу техніку до України. Щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту та уряду», – зазначив Рютте.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16 – так, як раніше було з усіма іншими видами озброєння.

Також повідомлялося, що Данія спільно із країнами Заходу ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16. Рішення може бути прийняте до літа цього року.