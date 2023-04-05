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Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»
Boeing 737-800 SkyUp UR-SQH
Фото: Flickr / Reinhard Zinabold

На початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року літак Boeing 737-800 був заблокований через закриття повітряного простору для цивільних літаків

Українська авіакомпанія SkyUp увечері 4 квітня змогла евакуювати свій останній літак із аеропорту «Бориспіль». Це стало відомо завдяки увімкненню пілотами передавача при підльоті до Румунії над Чернівецькою областю, передає Avianews.

Сервіс Flightradar24, який у режимі реального часу відслідковує рух повітряних суден, зафіксував зниження Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP. Літак слідував із аеропорту «Бориспіль» до румунського міста Ясси. У Румунії авіалайнер приземлився приблизно о 20:00.

Видання нагадало, що на момент початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року SkyUp встигла евакуювати з України майже всі свої літаки: в «Борисполі» залишався лише вище згаданий Boeing 737-800.

Як пише Avianews, тоді вночі пілоти підняли цей літак у небо й узяли курс на Кишинів, однак диспетчери київського аеропорту наказали повернутися назад через закриття повітряного простору для цивільних літаків.

Зазначається, що це вже третя успішна евакуація пасажирського літака з аеропортів України від початку повномасштабного вторгнення РФ. 2 квітня 2022 року авіакомпанія «Роза Вітрів» евакуювала зі Львова літак ATR-72, а 13 вересня також зі Львова свій Airbus A320 зміг вивезти лоукостер Wizz Air.

Також відомо, що 20 грудня Туреччина евакуювала два своїх військово-транспортних літака Airbus A400, які прибули до «Борисполя» у ніч на 24 лютого 2022 року та залишалися заблокованими.

Нагадаємо, що Туреччина відмовилася обслуговувати літаки, пов’язані з РФ і Білоруссю.

Також повідомлялося, що популярний лоукостер Wizz Air був визнаний найгіршою авіакомпанією Європи.

Теги: літак SkyUp евакуація

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