Скандал: «Укрзалізниця» не допустила українських виробників до тендеру на чверть мільярда

Тендерний скандал в «Укрзалізниці»: замовлення на понад 220 млн грн отримала фірма із російським слідом

Приватне підприємство «Адмірал» виграло аукціони в системі «Укрзалізниці» на поставку імпортних скріплень «Vossloh» на загальну суму 223 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Перемога стала можливою завдяки тендерній заточці. «Укрзалізниця» вимагала аби скріплення були пристосовані до швидкості руху поїздів 200 км/год, що вже давно є нормою у Європі. Але в Україні немає жодної ділянки залізниці, де була б можлива така швидкість поїздів. Відтак українські виробники ніколи серійно не виготовляли такі скріплення, і не могли провести відповідні кваліфікаційні випробування – бо в Україні їх навіть провести ніде через відсутність швидкісних ділянок.

Зрештою у закупівлях була прямо прописана назва кріплень німецького виробника «Vossloh». Таким чином була виключена можливість запропонувати скріплення якогось іншого світового виробника.

«Адмірал» має поставити кріплення «Vossloh», виготовлені на заводі «Vossloh fastening system Gmbh» (м.Вердоль, Німеччина) та його дочірньому підприємстві «Vossloh Skamo Sp z.o.o.» (Скальмержице, Польща). Таким чином валюта за скріплення покине Україну за вирахуванням невідомої частки, яка має осісти на рахунках «Адміралу».

Німецький слід в угоді

Це відбулось після підписання меморандуму між «Укрзалізницею» з німецьким «Deutsche Bahn» у вересні 2022 року щодо розширення коридорів для перевалки між широкою та європейською коліями. Також керівник УЗ Олександр Камишин зустрічався з німецьким президентом Штайнмаєром під час його візиту в Україну.

При цьому тендерний переможець не надав у складі пропозиції низку документів на німецько-польську продукцію, які вимагала «Укрзалізниця». А саме акт (протокол) кваліфікаційних випробувань, будь-який документ щодо інспекторського контролю продукції, жоден документ щодо протипожежної безпеки неметалевої частини скріплень. Відтак він має бути відхилений за невідповідність його тендерної пропозиції вимогам «ЦЗВ», Гніванського та Коростенського заводів.

Однак Гніванський завод по одному з двох своїх тендерів 21 жовтня вже уклав угоду, по іншим – підписання станом на 26 жовтня ще очікувалось.

Українці могли б зробити скріплення за меншу ціну

Нагадаємо, в Україні є два виробники скріплень «Корпорація КРТ» та «Механіка». Вони навіть не подавали своїх пропозицій на торги. За підрахунками «Наших грошей», анкерне кріплення від корпорації Дубневичів у 2020 році коштувало 420 грн або $16 за комплект. Нині ж анкерні скріплення «Vossloh» обійшлись у $19 за штуку.

«Адмірал» має зв'язок із країною-терористкою РФ

Ці державні підряди приватного підприємства «Адмірал» (Житомир) на 223 млн грн є найбільшими в історії фірми. Раніше вона отримувала незначні замовлення Київського метрополітену.

Засновником є Равель Мустафаєв. Він також співзасновником інших компаній. У підприємство «Українсько-японська компанія «Універсал груп» його партнерами є Володимир Лук’янчук і Хомма Масато. У ТОВ «Інтерагропром» його партнером є Юрій Дзюба. На нього у 2017 році переписали власність у ТОВ «Елпром-Україна», яке до цього належало російським компаніям ВАТ «Руселпром» Володимира Дорохіна і ЗАТ «Фінконсул».