Три мільйони за табличку із кількома олігархами. Держава оголосила скандальний тендер

Аукціон заплановано на 17 жовтня

Апарат Ради національної безпеки і оборони України 6 жовтня оголосив тендер на розробку реєстру олігархів. На це виділена сума – 2,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

«Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» призначений для оприлюднення та обробки інформації про олігархів, та осіб, які подають декларації про контакти з олігархами, або їхніми представниками. «Основними користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб та громадських формувань», – вказується у техзавданні.

Це спрощена закупівля, яка відбудеться навіть за участі лише одного учасника. Аукціон заплановано на 17 жовтня.

Майбутній переможець торгів повинен буде протягом двох тижнів після укладення договору передати замовнику тестову версію софту. Повністю ж надати всі послуги треба буде до 21 листопада. Потім їх оплатять протягом 22 банківських днів. Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

Анонімна фірма питала, що саме має увійти у тестову версію софту. Замовник відповів, що там повинна бути частина функціоналу включення олігарха до реєстру і публічного інтерфейсу, але для цього може також знадобитись інший функціонал у певному обсязі. За його словами, ця «вимога визначена технологічно нейтрально для надання можливості виконавцю обрати оптимальний шлях виконання поставленої задачі у визначений строк».

Учасники тендеру мають подати два аналогічні договори із 2019 року донині вартістю не менше 50% очікуваної вартості, або 1,45 млн грн. Такими вважатимуться договори на розробку та на модернізацію або підтримку софту для державного реєстру, держателем якого є державний орган центрального рівня, юрисдикція якого поширюється на всю Україну.

Нагадаємо, голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Національне агентство з питань запобігання корупції активно співпрацює із російськими опозиціонерами. Використовують також «корисних росіян». Відтак, можна сказати, що відомство має у країні-агресорці свою агентурну мережу.