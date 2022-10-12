«Золотий» цукор. Ліцей на Волині відзначився коштовною закупівлею

Ліцей придбав цукор за ціною, вищою, ніж у магазинах

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні поставив осінній рекорд України по ціні цукру – 39,50 гривень за кіло без ПДВ та ще й за гуртову поставку на чверть мільйона гривень. Відповідну угоду ліцей уклав у вересні, повідомляють «Наші гроші».

Видання зазначає, що ліцей закупив цукор за ціною, яка є вищою ніж у мережах роздрібного продажу. Ціна у магазинах включає вартість фасування цукру, його доставку, а також податок на додану вартість у розмірі 20%. Водночас з цукру, який закупив ліцей, цей податок не був сплачений.

«В Україні є ситуації, коли ПДВ у ланцюжку постачання не виникає. Це коли хтось купує що-небудь у ФОПа. Тоді держава звільняє споживача від податку. Зроблено це для підтримки малого бізнесу, який в ідеалі має бути мурашником для розвитку середнього класу. І це добре. Але погано, коли пільговий статус фізособи-підприємця використовується для пограбування держави. Не забуваймо, державні кошти у бюджеті – це наші гроші, гроші платників податків. І коли ліцей з пафосною назвою «імені Героїв Небесної Сотні» купує цукор по 39,50 гривень без ПДВ – це не просто переплата. Це цинічний заробіток на крові», – наголошує видання.

Волинський обласний ліцей 12 вересня ліцей уклав угоду з ФОП Мельничук Юрій Анатолійович на постачання цукру по 39,50 грн за кілограм без ПДВ на загальну суму майже 277 тис. грн.

Видання також звертає увагу на те, що ліцей уклав угоду з ФОПом щодо коштовного цукру за переговорною процедурою – тобто ціна товару встановлюється довільна. До такого методу ліцей вдався тому, що влітку в Луцьку не знайшлось охочих взяти участь у відкритих торгах, коли він хотів придбати цукор по 32 грн за кіло.

Для розуміння того, наскільки закупівля ліцею випадає із загального контексту, видання проаналізувало у «Прозорро» найбільші цукрові тендери вересня-жовтня по всіх регіонах. Дуже показово, що лідери із ціною понад магазинні 30 гривень за кілограм без урахування податку – це суцільні ФОПи, з якими укладають угоди без ПДВ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мерія міста Мирноград, що знаходиться за 50 кілометрів від окупованого Донецька, за 3,28 млн грн придбала позашляховик Toyota Land Cruiser 200 «на підтримку Збройних сил».

До слова, дослідження аналітиків центру R&D YouControl, які опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України, показало, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.