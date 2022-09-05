У Києві може з’явитись Муніципальний банк

КМДА подасть заявку на участь у конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Банк Січ»

Утримання банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках

Київ планує створити Муніципальний банк та подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Банк Січ». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва – для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Поворозник наголосив, що Муніципальний банк – це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади. За його словами, це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом.

«На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках», – сказав перший заступник голови КМДА.

Перший заступник голови КМДА підкреслив, що для держави продаж банку КМДА є найоптимальнішим рішенням у поточній ситуації, що має вагомі соціальні та економічні переваги: з’явиться можливість зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов’язання перед бізнесом та вкладниками банку. Також залучення державою інвестора – це позитивний сигнал про стійкість та стабільність банківської системи України.

Муніципальний (комунальний) банк – фінансово-кредитна установа. Його створюють органи місцевого самоврядування та муніципальні підприємства для фінансового обслуговування діяльності териториторій громад. Вони входять до банківської системи України та сприяють діяльності органів місцевого самоврядування, розв'язан­ню соціально-економічних проблем міст і територій та зміцненню їхньої інфраструктури.

До слова, Національний банк України (НБУ) оновив та уточнив валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України.