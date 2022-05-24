Мільярди збитків. Як війна вдарила по українських банках

На початок квітня з 69 платоспроможних українських банків 25 були збитковими

Збиток банків перевищив 7 млрд грн

Розв’язана Росією повномасштабна війна проти України відобразилася на всіх сферах економіки. Не стала винятком і банківська сфера.

Так, у січні-квітні 2022 року чистий збиток українських банків склав 7,426 млрд грн за рахунок чистого збитку у квітні у розмірі 7,267 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

НБУ нагадав, що у січні-квітні 2021 року прибуток банків склав 17,538 млрд грн..

Доходи банків за 4 місяці зросли на 10,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 88,608 млрд грн, зокрема процентний дохід – на 18,9%, до 61,142 млрд грн, тоді як комісійний знизився на 8 ,9% – до 24,465 млрд грн.

Водночас витрати банків за березень-квітень зросли на 53% – до 96,034 млрд грн, зокрема відсоткові витрати - на 4,9%, до 17,735 млрд грн, комісійні витрати – на 12,8%, до 11,3 млрд грн та витрати від відрахувань до резервів – у 6,8 разів, до 32,725 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2022 року з 69 платоспроможних українських банків 44 були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 були зі збитком 6,01 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким фінансові установи можуть продавати іноземну валюту і списують з рахунків кошти в гривні.