Українським фермерам пропонують платити хабар за розмінування полів: що відомо

Найбільш замінованими наразі є деокуповані території Херсонщини, Миколаївщини та Харківщини

Через замінування мільйони гектарів земель в Україні не будуть засіяні

Українським фермерам пропонують платити велику суму грошей за розмінування їхньої землі. Почесний президент АФЗУ (Асоціація фермерів і приватних землевласників України) Микола Стрижак у прямому ефірі «Радіо Свобода» розповів, до кого звертаються фермери, щоб розмінувати свою землю та скільки це коштує.

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«Голова херсонської обласної асоціації Микола Халупенко телефонував мені та пропонував розмінувати поле за 50 тис. грн за один гектар. Зрозуміло, що ми цього не потягнемо. Вартість землі за гектар 30 тис., у той час, як за розмінування хочуть 50 тис., – сказав президент АФЗУ та додав: – Це показує наскільки земля є цінною для українського народу».

Повідомляється, що вже встановлено черги по розмінуванню землі, а той, хто хоче зробити це «позачергово», повинен платити 50 тис. грн.

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«Зазвичай, якщо хтось хоче розмінувати землю, то діє за старою схемою: звертаються до військкомату. Далі чекають два-три дні, поки приїдуть люди й почнуть працювати», – додав Стрижак.

Найбільш замінованими наразі є деокуповані території Херсонщини, Миколаївщини та Харківщини.

Раніше повідомлялося, що повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування деокупованих територій України буде коштувати $37,4 млрд.