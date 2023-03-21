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Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)

Сі Цзіньпін сказав Путіну, що той має берегти себе

Журналісти зняли кадри розставання Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна у Кремлі. Лідери двох країн мобмінялися дружніми побажаннями. Журналісти зняли кадри від'їзду голови КНР Сі Цзіньпіна з Кремля після багатогодинних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Два лідери сердечно попрощалися на ганку Кремлівського палацу та обмінялися міцним рукостисканням. Глава КНР на прощання сказав Путіну: «Наразі йдуть зміни, яких не було протягом 100 років. Коли ми разом, то рухаємо ці зміни. Бережи себе, любий друже», – сказав Сі Цзіньпін. У відповідь глава Росії погодився із цим висловом і побажав Сі Цзіньпіну щасливої ​​дороги.

Нагадаємо, до Москви 20 березня, прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпін. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Також виявилось що лідер Китаю обожнює ласувати російським морозивом. Тож президент Росії  завжди тримає напоготові вітчизняне морозиво для голови КНР Сі Цзіньпіна.  

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Теги: Сі Цзіньпін Дмитро Пєсков відео прессекретар президент путін дороги

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