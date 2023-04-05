Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ

Володимир Зеленський: «Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей»

Сьогодні, 5 квітня, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету. Про це було оголошено на спільній пресконференції політичних лідерів.

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«Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей», – заявив Зеленський.

Глава держави подякував польській стороні за ухвалене рішення. Нова допомога посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя.

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«Сьогодні ми – у Варшаві, але там – в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки перебувають наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня. Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи» – додав він.

Нагадаємо, також у Польщі Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 квітня президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.