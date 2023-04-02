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Посол у ПАР розповіла про ставлення до України різних африканських країн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посол у ПАР розповіла про ставлення до України різних африканських країн
. Маврікій став на бік України
фото з відкритих джерел

«Маврикій став на наш бік»

Україна цього року стала важливою для кожної країни Африки. На континенті усвідомили, що Україна – потужна держава з досвідом у ядерних технологіях та IT-сфері. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова.

«Явних недругів серед довірених мені десятьох країн немає. Замбія послідовно підтримує наш суверенітет і територіальну цілісність, але ця підтримка скоріше пасивна. Маврікій став на наш бік! У нього є своя територіальна проблема – Чагоські, острови, на яких розташована американська військова база. США взяли її в оренду у Великої Британії. Але ці острови вважаються частиною маврикійських володінь. Наразі Маврикій судиться з Великою Британією у міжнародному суді, домагаючись справедливості», – розповіла дипломатка.

Посол України у Південно-Африканській Республіці наразі за сумісництвом є послом у Республіці Мозамбік та у Ботсвані. Ще у семи країнах Африки (Зімбабве, Есватіні, Намібія, Лесото, Мадагаскар, Маврикій, Мозамбік) очолює дипломатичні представництва, за рангом нижчі ніж посольство.

За словами Любові Абравітової, в Африці є й нейтральні країни. У Намібії та Мозамбіку цей нейтралітет вписаний у конституцію.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші дипломати почали більше цікавитися Африкою. Першим кроком стало минулорічне африканське турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Наприкінці 2022 року президент Зеленський анонсував відкриття посольств у 10 африканських країнах. Наші амбасади там мають запрацювати вже цьогоріч.

Також уперше в історії української дипломатії МЗС розпочало відкритий пошук послів. Особливо потрібні зараз посли  у країнах Африки. Подати заявку можна на сайті МЗС.

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Теги: посол посольство держава Україна суверенітет нейтралітет Африка президент

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