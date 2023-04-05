У скільки обійдеться розмінування України: Шмигаль назвав шокуючу цифру

Вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тис. кв. км території України

Повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування деокупованих територій України буде коштувати $37,4 млрд. Лише потреби на поточний рік сягають понад $397 млн. Таку оцінку Світового банку оприлюднив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Закликаємо партнерів до активної взаємодії. Зокрема, перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території. І дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури», – підкреслив глава уряду.

Прем’єр подякував усім, хто допомагає. Європейський Союз, США, Канада та Японія, за його словами, на сьогодні є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування. Залучено $16 млн міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще $73 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, в Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування. Уряд також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері.

За даними уряду, вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тис. кв. км нашої землі. Це як половина території Японії, півтори Греції чи дві площі Австрії