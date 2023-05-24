«Укргідроенерго» змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів

За перші чотири місяці цього року «Укргідроенерго» сплатило ПСО на 38% більше, ніж було заплановано

Через збільшення фінансового навантаження на державну «Укргідроенерго» компанія вимушена буде скорочувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій. Про це заявив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

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«Зважаючи на скорочення генерації атома навантаження ПСО значною мірою ляже на нашу компанію. Зазначу, що в фінплані нашої компанії кошти на виплати передбачені тільки до кінця квітня і на цей період діяла постанова про покладання обов’язків. Вже в травні ми будемо обмежувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій і підтриманню життєдіяльності компанії, щоб забезпечити обовʼязки по ПСО», – підсумував Сирота.

Він нагадав, що на «Енергоатом» та «Укргідроенерго» покладений механізм спеціальних обов’язків (ПСО) із забезпечення населення доступною енергією.

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Очільник «Укргідроенерго» пояснив, що модель розраховується таким чином: чим більше виробляєш, тим навантаження збільшується. Він додав, що за перші 4 місяці цього року «Укргідроенерго» сплатило ПСО на 38% більше, ніж було заплановано.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що через компенсацію тарифу для населення державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго», на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.