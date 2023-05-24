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«Укргідроенерго» змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укргідроенерго» змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів
На «Укргідроенерго» покладений механізм спеціальних обов’язків із забезпечення населення доступною енергією
фото з відкритих джерел

За перші чотири місяці цього року «Укргідроенерго» сплатило ПСО на 38% більше, ніж було заплановано

Через збільшення фінансового навантаження на державну «Укргідроенерго» компанія вимушена буде скорочувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій. Про це заявив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«Зважаючи на скорочення генерації атома навантаження ПСО значною мірою ляже на нашу компанію. Зазначу, що в фінплані нашої компанії кошти на виплати передбачені тільки до кінця квітня і на цей період діяла постанова про покладання обов’язків. Вже в травні ми будемо обмежувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій і підтриманню життєдіяльності компанії, щоб забезпечити обовʼязки по ПСО», – підсумував Сирота.

Він нагадав, що на «Енергоатом» та «Укргідроенерго» покладений механізм спеціальних обов’язків (ПСО) із забезпечення населення доступною енергією.

Очільник «Укргідроенерго» пояснив, що модель розраховується таким чином: чим більше виробляєш, тим навантаження збільшується. Він додав, що за перші 4 місяці цього року «Укргідроенерго» сплатило ПСО на 38% більше, ніж було заплановано.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що через компенсацію тарифу для населення державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго», на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

Теги: Енергоатом ремонт фінансування Укргідроенерго

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