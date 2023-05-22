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У ЄС не ухвалене рішення щодо 11-го пакету санкцій проти Росії – Сійярто

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У ЄС не ухвалене рішення щодо 11-го пакету санкцій проти Росії – Сійярто
Глава МЗС Угорщини розповів про проблеми із новим пакетом антиросійських санкцій
фото:facebook.com/szijjarto.peter.official

Петер Сійярто: «Санкції шкодять Європі набагато більше, ніж Росії»

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу в понеділок на зустрічі в Брюсселі не змогли ухвалити рішення щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, а також щодо додаткової військової допомоги Україні з Європейського фонду миру. Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, який бере участь у нараді зі своїми колегами з ЄС.

«Рішення про подальше фінансування постачання зброї (для України з Європейського фонду миру – прим. «Главком») прийняте не було. Не було також ухвалено рішення про санкції», – сказав Сійярто на зустрічі з угорськими журналістами у перерві наради. Він зазначив, що Угорщина пов'язала військову допомогу Україні з вимогою виключити банк OTP з українського списку «міжнародних спонсорів війни» та виступила проти низки положень 11-го пакету санкцій. Прес-конференція міністра транслювалася на його сторінці у Facebook.

Сійярто раніше розповів, що Будапешт також не погодився з додатковими санкціями проти європейських компаній у галузі торгівлі російськими товарами, а також проти компаній Китаю.

Дипломат наголосив, що Брюссель вже мав винести уроки з наслідків санкцій. «Санкції шкодять Європі набагато більше, ніж Росії, і я думаю, що 10-й пакет санкцій не повинен бути доповнений 11-м пакетом, який стане справжнім випробуванням для самої Європи та для економіки європейських країн», – зазначив він.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що бажання президента Володимира Зеленського підірвати нафтопровід «Дружба» не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує її національному суверенітету.

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Теги: Україна росія фінансування Брюссель Угорщина санкції Будапешт

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