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Для підготовки до опалювального сезону потрібно переглянути тарифи на електроенергію для населення – ексміністр

glavcom.ua
Для підготовки до опалювального сезону потрібно переглянути тарифи на електроенергію для населення – ексміністр
Олексій Оржель
фото з відкритих джерел

Минулого року виручені від експорту електроенергії кошти йшли на те, щоб покривати витрати на субсидії для населення

Для відновлення після ракетних атак і підготовки до нового опалювального сезону необхідно переглянути тарифи на електроенергію для населення, вважає ексміністр енергетики та очільник Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель.

«У нас тарифи для населення субсидіюються двома державними підприємствами. Поточні тарифи набагато менші реальних цін на ринку, і, як результат, покривають ці витрати дві великі компанії – «Енергоатом» та «Укргідро». Але проблема в тому, що джерел покриття цих витрат немає, тому фактично створюються борги в цих компаніях», – сказав він в ефірі телеканалу «Київ».

Ексміністр енергетики зауважив, що минулого року виручені від експорту електроенергії кошти йшли на те, щоб покривати витрати на субсидії для населення.

«На сьогодні питання з експортом, на жаль, провалено. У нас є профіцит, але експортувати ми не можемо, тому що є проблеми з тим, як розподіляти прибуток за цей транскордонний перетин і прибуток відповідно між двома сусідніми компаніями», – заявив Оржель.

Він звернув увагу на те, що енергосистема України потребує додаткових грошей на відновлення після ракетних ударів, «особливо в тих місцях, які були окуповані або знаходяться біля прифронтових ліній», та підготовку до наступного опалювального сезону.

«Треба заробити чи акумулювати гроші до опалювального сезону, кошти потрібні вже тут і зараз. Треба ще купити необхідне обладнання, треба закупити паливо і тому не можна зволікати (ред. з переглядом тарифів на електроенергії для населення)», – додав Оржель.

Нагадаємо, за словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.

Теги: НКРЕКП тарифи гроші Енергоатом влада населення Олексій Оржель

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